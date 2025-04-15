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Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

Elazığ'da bir AVM otoparkında dev bir engerek yılanı bulundu, vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 10:05
Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

Elazığ'da bir alışveriş merkezinde meydana gelen olay, korku filmlerini aratmayacak cinsten. Günlük alışverişini yapmak üzere AVM'ye giden bir vatandaş, aracına binmek için otoparka indiğinde, kendisini unutamayacağı bir anın beklediğini fark etti.

Aracının altından gelen ürkütücü sesler üzerine derhal eğilen vatandaş, karşılaştığı görüntü karşısında adeta donup kaldı. Olay, Elazığ’daki işlek bir alışveriş merkezinin otoparkında kaydedildi.

Kamera Kayıtları Her Şeyi Gösterdi

Yaşanan bu korku dolu anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Alışverişini tamamlamış bir tüketici, park halindeki aracına doğru yürürken, tıslama benzeri bir ses duydu.

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

Merakla sesin kaynağını araştırmaya başlayan vatandaş, önce hiçbir şey göremeyince aracını hafif hareket ettirdi. O andan itibaren karşılaştığı manzara, aklını başından aldı.

Zehirli Engerek Yılanıyla Burun Buruna Geldi

Aracın altından kıvrılarak çıkan devasa bir engerek yılanı ile karşılaşan vatandaş, panik anlarını cep telefonuyla kaydederken, etraftaki diğer AVM ziyaretçileri de büyük bir şaşkınlık ve korku içinde durumu izlemek için bir araya geldi.

Yaşadığı şoku atlatınca, vakit kaybetmeden AVM güvenliğini ve ilgili ekipleri arayarak durumu bildiren vatandaş, uzman ekiplerin olaya müdahale etmesini sağladı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak yılanı bulunduğu yerden titizlikle çıkardı.

Özel bir muhafaza içerisine alınan zehirli engerek yılanının, daha sonra AVM'den uzak bir doğal ortama bırakıldığı öğrenildi.

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