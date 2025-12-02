Elazığ'da 'Doğal Antibiyotik' Kelle Paçaya Kışta İlgi

Elazığ'da soğuyan havalarla kelle paçaya talep arttı. Vatandaşlar bağışıklık için sabah erken saatlerde paça tercih ediyor; işletmeci Fırat Tat hazırlık sürecini anlattı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:09
Havaların soğumasıyla talep arttı

Elazığ’da soğuk kış aylarının vazgeçilmez yiyeceği olan kelle paça, yaz mevsiminde düğüncülerin, kış mevsiminde ise hasta olmak istemeyen vatandaşların ilgisini çekiyor. Havaların soğumasıyla birlikte halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen paçaya talep arttı.

Sabahın ilk saatlerinde, yüksek dereceli fırınlarda haşlanarak satışa sunulan kelle paçaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Nezle ve gripten korunmak ve bağışıklığı güçlendirmek isteyenler, erken saatlerde paçacıların yolunu tutuyor.

"Serum takmanıza gerek yok gelin paça için"

Elazığ’da 11 yıldır paça sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten Fırat Tat, "Paça değişik bir sistemle yapılıyor. Bir gün önceden kelle ve paçaları alıyoruz. Küvette bir gün bekletiyoruz. Ertesi günü kazanların içerisinde 15-20 tane de ilikli kemik atarak 8 saat kaynamasını bekliyoruz. Kef olayı derler, kefini devamlı üstünden alıyoruz. Malzeme piştikten sonra çıkartıyoruz. Çürüğü, dili, ayağı, işkembesi ve beyni ayrı olmak üzere yaparak müşterilerimize servis ediyoruz. Kış mevsiminde en büyük antibiyotik paçadır. Grip hastalığında doktorların tavsiye ettiği paçadır. Serum takmanıza gerek yok gelin paça için. Doktorların tavsiyesinden dolayı paça, kış mevsiminde daha yaygın. Ayak kırıklarında paça, doktorların en büyük tavsiyelerinden birisidir. Bunun da nedeni, içerisinde ilik olduğu için kaynatmayı daha erken yapıyor. Vatandaşlar en çok çürüğe rağbet gösteriyor. Biz günde 5 kelle kilo olarak da 120 kilogram kelle yapıyoruz. Paça genelde yaz ve kış aylarında aynı gidiyor. Yaz mevsiminde düğünden çıkan vatandaşlar tercih ediyor ondan dolayı da satışta yaz kış, fark etmiyor" dedi.

