Elazığ'da Keban-Ağın Yolunda Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Elazığ'da Keban-Ağın Yolunda Kamyon Şarampole Devrildi
Kaza Sonucu 1 Kişi Hafif Yaralandı
Elazığ'da, Keban-Ağın kara yolunda meydana gelen kazada bir kamyon virajı alamayarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
