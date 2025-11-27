Elazığ'da Keban-Ağın Yolunda Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Elazığ'ın Keban-Ağın kara yolunda virajı alamayan kamyon şarampole devrildi; sürücü hafif yaralandı, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:20
Kaza Sonucu 1 Kişi Hafif Yaralandı

Elazığ'da, Keban-Ağın kara yolunda meydana gelen kazada bir kamyon virajı alamayarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

