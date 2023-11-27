Elazığ'da Korkutan Deprem: 3.2 Şiddetinde Sarsıntı Meydana Geldi!
Elazığ’da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, bugün saat 11.56'da Karakoçan bölgesinde 3,2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü. Deprem, Elazığ ve çevre illerde hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Elazığ’da meydana gelen 3,2 büyüklüğündeki depremi paylaşım platformu X'ten duyurdu. Depremin merkez üssünün Karakoçan ilçesi olduğu belirtildi. Depremin saat 11.56’da gerçekleştiği ve yerin 5 kilometre altında olduğu kaydedildi.
Deprem, Elazığ ve Çevre İllerde Hissedildi
Elazığ’da yaşanan deprem, çevre illerde de hissedildi. Deprem, Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da da vatandaşları tedirgin etti. Deprem sonrası sosyal medyada paylaşılan videolarda, bazı vatandaşların panik halinde evlerinden çıktığı görüldü. Depremle ilgili herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Yetkililerden Deprem Açıklaması
Elazığ Valiliği, deprem sonrası yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarla irtibat halinde olduklarını, depremin ardından herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, depremde yıkılan veya ağır hasar gören binaların yeniden inşa edileceğini, vatandaşların mağdur edilmeyeceğini söyledi.