Elazığ'da Korkutan Deprem: 3.2 Şiddetinde Sarsıntı Meydana Geldi!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Elazığ’da meydana gelen 3,2 büyüklüğündeki depremi paylaşım platformu X'ten duyurdu. Depremin merkez üssünün Karakoçan ilçesi olduğu belirtildi. Depremin saat 11.56’da gerçekleştiği ve yerin 5 kilometre altında olduğu kaydedildi.



Deprem, Elazığ ve Çevre İllerde Hissedildi

Elazığ’da yaşanan deprem, çevre illerde de hissedildi. Deprem, Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da da vatandaşları tedirgin etti. Deprem sonrası sosyal medyada paylaşılan videolarda, bazı vatandaşların panik halinde evlerinden çıktığı görüldü. Depremle ilgili herhangi bir can veya mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.





Yetkililerden Deprem Açıklaması

Elazığ Valiliği, deprem sonrası yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarla irtibat halinde olduklarını, depremin ardından herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, depremde yıkılan veya ağır hasar gören binaların yeniden inşa edileceğini, vatandaşların mağdur edilmeyeceğini söyledi.