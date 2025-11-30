Elazığ’da Nesli Tükenme Tehdidi Altındaki Dağ Keçileri Yoğunağaç’ta Görüntülendi

Elazığ’da Nesli Tükenme Tehdidi Altındaki Dağ Keçileri Görüntülendi
Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Yoğunağaç köyü yakınlarında, nesli tükenme tehdidi altında olan dağ keçileri görüntülendi. Türün avlanması yasak.
Görüntüleri Kaydeden Kişi
Bölgeye piknik amacıyla giden Mehmet Özay, dağlarda sürü halinde dolaşan dağ keçilerini cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde keçilerin yiyecek aradığı görüldü.
Son Durum
Bir süre sonra dağ keçileri gözden kayboldu.
