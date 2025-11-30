Elazığ’da Nesli Tükenme Tehdidi Altındaki Dağ Keçileri Yoğunağaç’ta Görüntülendi

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Yoğunağaç köyünde, nesli tükenme tehdidi altındaki dağ keçileri yiyecek ararken cep telefonuyla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 12:47
Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Yoğunağaç köyü yakınlarında, nesli tükenme tehdidi altında olan dağ keçileri görüntülendi. Türün avlanması yasak.

Görüntüleri Kaydeden Kişi

Bölgeye piknik amacıyla giden Mehmet Özay, dağlarda sürü halinde dolaşan dağ keçilerini cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde keçilerin yiyecek aradığı görüldü.

Son Durum

Bir süre sonra dağ keçileri gözden kayboldu.

