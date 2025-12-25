Van Büyükşehir'in Regaip Kandili'nde Noel Etkinliği Tepki Çekti

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Regaip Kandili gününde, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinde düzenlenen Noel temalı yılbaşı etkinliği sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kreş ve gündüz bakım evinde çocuklar için yılbaşı etkinliği gerçekleştirildiği; Noel Baba eşliğinde hediyeler dağıtıldığı ve çeşitli etkinlikler yapıldığı görüldü. Etkinliğin manevi öneme sahip Regaip Kandili gününde yapılması, paylaşımın ardından yoğun eleştiri aldı.

Tepkiler

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, böylesine kutsal bir günde yılbaşı ve Noel temalı bir etkinlik düzenlenmesini eleştirerek, belediyenin kültürel ve dini hassasiyetleri gözetmediğini savundu. Eleştirilerde özellikle çocuklara yönelik organizasyonlarda toplumun değerlerinin korunması gerektiği vurgulandı.

Değerlendirmeler

Vatandaşlar, kandil günlerinde daha çok manevi içerikli programların yapılmasının daha uygun olacağını belirtiyor. Tepkiler, kamu kurumlarının dini ve kültürel hassasiyetleri göz önünde bulundurarak etkinlik planlaması gerektiği yönünde yoğunlaştı.

