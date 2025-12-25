Mudurnu'da Yaralı Şahin Koruma Altına Alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Taşkesti Karayolu üzerinde bulunan Çavuşlar Çiftliği'nde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan şahin, yetkililere haber verilmesinin ardından koruma altına alındı.

Olay ve Müdahale

Şafak Kuzu adlı vatandaş, tavuk kümesinin içerisinde uçamayan bir şahin fark etti ve durumu hızlıca yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin tavuk kümesine yaptığı ilk kontrollerde şahinin yaralı olduğu belirlendi. Koruma altına alınan şahisin tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

MUDURNU İLÇESİNDE BİR VATANDAŞ TARAFINDAN YARALI HALDE BULUNAN ŞAHİN, YETKİLİLERE HABER VERİLMESİNİN ARDINDAN KORUMA ALTINA ALINDI