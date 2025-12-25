DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,96 -0,03%
BITCOIN
3.779.980,27 -0,77%

Mudurnu'da Yaralı Şahin Koruma Altına Alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Taşkesti Karayolu'ndaki Çavuşlar Çiftliği'nde Şafak Kuzu'nun bulduğu yaralı şahin, Doğa Koruma ekiplerince koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 21:19
Mudurnu'da Yaralı Şahin Koruma Altına Alındı

Mudurnu'da Yaralı Şahin Koruma Altına Alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Taşkesti Karayolu üzerinde bulunan Çavuşlar Çiftliği'nde bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan şahin, yetkililere haber verilmesinin ardından koruma altına alındı.

Olay ve Müdahale

Şafak Kuzu adlı vatandaş, tavuk kümesinin içerisinde uçamayan bir şahin fark etti ve durumu hızlıca yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin tavuk kümesine yaptığı ilk kontrollerde şahinin yaralı olduğu belirlendi. Koruma altına alınan şahisin tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

MUDURNU İLÇESİNDE BİR VATANDAŞ TARAFINDAN YARALI HALDE BULUNAN ŞAHİN, YETKİLİLERE HABER...

MUDURNU İLÇESİNDE BİR VATANDAŞ TARAFINDAN YARALI HALDE BULUNAN ŞAHİN, YETKİLİLERE HABER VERİLMESİNİN ARDINDAN KORUMA ALTINA ALINDI

MUDURNU İLÇESİNDE BİR VATANDAŞ TARAFINDAN YARALI HALDE BULUNAN ŞAHİN, YETKİLİLERE HABER...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Açık Cezaevi'nde Tahliye: 11’inci Yargı Paketi ile Yaklaşık 300 Hükümlü
2
Mudurnu'da Yaralı Şahin Koruma Altına Alındı
3
Mirasımız Kudüs'ün 'Genişletilmiş 2025 Kudüs Raporu': Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar ve çarpıcı veriler
4
Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler
5
Bozbey'den Antakya Ulu Cami Çağrısı: Sözleşme Feshi Tepki Çekti
6
İncirliova'da Zabıta ve Tarım Ekiplerinden Yeni Yıl Denetimi
7
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi KYK Yurdu'nda Regaip Kandili Programı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika