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Elazığ'da Silahlı Kavga: Bir Ölüm

Elazığ'da meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili dört kişi gözaltında.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 01:37
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 01:46
Elazığ'da Silahlı Kavga: Bir Ölüm

Elazığ'daki Silahlı Kavga Sonrası Can Kaybı

Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde, Adnan Kahveci Bulvarı üzerindeki bir kafede iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Olay, 28 Ekim 2023 tarihinde meydana geldiği bildirildi.

Olayın Ayrıntıları

Olay, husumetli iki grubun bir araya gelmesiyle gerginliğin arttığı bir anda gerçekleşti. Otomobille kafeye gelen bir grup, belirtilen husumet nedeniyle karşı gruba ateş açtı.

İki tarafın da tabancalarla karşılıklı ateş açmasının ardından, olayın failleri araçlarıyla olay yerinden hızla uzaklaştı.

Polis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uygulama noktasında, şüpheli araç durdurularak kontrol altına alındı. Yapılan incelemelerde, aracın arka koltuğunda bulunan B.T. adlı şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

B.T.'nin cenazesi, gerekli otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltılar ve Soruşturma Süreci

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olayla bağlantılı olarak 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay...

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay...

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay...

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay...

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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