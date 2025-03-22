Elazığ'da Tefecilik Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 15:14
Elazığ'da Tefecilik Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da Tefecilik Operasyonu

Elazığ'da, tefecilik faaliyetlerine karşı yürütülen kapsamlı bir operasyon neticesinde, 2 şüpheli tutuklandı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonda, ekonomik durumu kötü olan vatandaşlara yüksek faizle borç para veren ve zor kullanarak alacaklarını tahsil etmeye çalışan zanlıları hedef aldı.

Operasyonun Detayları

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, şüphelilerin gasp, kasten yaralama ve hakaret suçları ile ilgili yaptıkları faaliyetler ayrıntılı bir şekilde incelendi. İddialara göre, bu kişi borcunu ödemeyen vatandaşların mal varlıkları üzerinde tedbir koydurmakta ve çeşitli yöntemlerle korkutma uygulamaktaydılar.

Yapılan aramalarda, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal ile birlikte ruhsatsız bir tabanca ve 29 fişek ele geçirildi. Emniyet birimindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

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