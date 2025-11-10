Elazığ'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç ve Otomobil Çarpıştı

Zübeyde hanım caddesi'nde 23 LR 212 plakalı hafif ticari araç ile 54 AJE 290 plakalı otomobil çarpıştı; yaralanma yok, araçlarda maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:11
Elazığ'da Trafik Kazası

Elazığ'da Zübeyde hanım caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 23 LR 212 plakalı hafif ticari araç ile 54 AJE 290 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralanma bildirilmezken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olay Yerinde İnceleme

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

