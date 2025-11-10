Elazığ'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç ve Otomobil Çarpıştı

Elazığ'da Trafik Kazası

Elazığ'da Zübeyde hanım caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 23 LR 212 plakalı hafif ticari araç ile 54 AJE 290 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralanma bildirilmezken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olay Yerinde İnceleme

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

ELAZIĞ’DA HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA YARALANAN OLMADI. ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ