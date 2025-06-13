Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Elazığ Belediyesi'nden Yaz Spor Kursları Müjdesi

Yaz tatiline sadece bir hafta kala, belediyeler öğrencilere çeşitli müjdeler sunmaya devam ediyor. Bu yıl, Elazığ Belediyesi de çocuklar için özel bir destek duyurdu. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ücretsiz yaz spor kursları, bu yaz yine miniklerin yüzünü güldürecek.

"Haydi Çocuklar Spora" sloganıyla hayata geçirilen bu önemli proje, 23 Haziran'da başlayacak kayıtlarla birlikte Elazığlı çocuklara unutulmaz bir yaz deneyimi sunmayı hedefliyor.

Kurs Kayıtları Başlıyor

Elazığ Belediyesi tarafından titizlikle hazırlanan yaz spor kursları için kayıt süreci, 23 Haziran Pazar günü itibarıyla başlayacak. Bir hafta sürecek kayıt dönemi sonunda, 30 Haziran Pazartesi günü ders zili çalacak ve Elazığ'ın dört bir yanından gelen çocuklar, spor dolu bir maceraya ilk adımlarını atacak.

Kurs Branşları ve Eğitmenler

Çocukların ilgi alanlarına ve yaş gruplarına göre düzenlenen kurslar, basketbol, futbol, yüzme, voleybol ve boks olmak üzere beş farklı branşta sunulacak. Her branşta, alanında uzman ve deneyimli eğitmenler görev alacak. Eğitimler, Elazığ Belediyesi'ne bağlı Kültür Park Spor Tesisleri’nde bulunan modern spor alanlarında gerçekleştirilecek.

Yaş Gruplarına Göre Kurs Programları

Kurs programları, çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak özenle hazırlanmıştır: