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Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Elazığ Belediyesi, çocuklara yönelik ücretsiz yaz spor kursları düzenliyor. Kayıtlar 23 Haziran'da başlıyor.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 13:22
Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Elazığ Belediyesi'nden Yaz Spor Kursları Müjdesi

Yaz tatiline sadece bir hafta kala, belediyeler öğrencilere çeşitli müjdeler sunmaya devam ediyor. Bu yıl, Elazığ Belediyesi de çocuklar için özel bir destek duyurdu. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ücretsiz yaz spor kursları, bu yaz yine miniklerin yüzünü güldürecek.

"Haydi Çocuklar Spora" sloganıyla hayata geçirilen bu önemli proje, 23 Haziran'da başlayacak kayıtlarla birlikte Elazığlı çocuklara unutulmaz bir yaz deneyimi sunmayı hedefliyor.

Kurs Kayıtları Başlıyor

Elazığ Belediyesi tarafından titizlikle hazırlanan yaz spor kursları için kayıt süreci, 23 Haziran Pazar günü itibarıyla başlayacak. Bir hafta sürecek kayıt dönemi sonunda, 30 Haziran Pazartesi günü ders zili çalacak ve Elazığ'ın dört bir yanından gelen çocuklar, spor dolu bir maceraya ilk adımlarını atacak.

Elazığ'da Ücretsiz Yaz Spor Kursları Başlıyor!

Kurs Branşları ve Eğitmenler

Çocukların ilgi alanlarına ve yaş gruplarına göre düzenlenen kurslar, basketbol, futbol, yüzme, voleybol ve boks olmak üzere beş farklı branşta sunulacak. Her branşta, alanında uzman ve deneyimli eğitmenler görev alacak. Eğitimler, Elazığ Belediyesi'ne bağlı Kültür Park Spor Tesisleri’nde bulunan modern spor alanlarında gerçekleştirilecek.

Yaş Gruplarına Göre Kurs Programları

Kurs programları, çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak özenle hazırlanmıştır:

  • Basketbol Kursu: Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri, 8-13 yaş aralığındaki basketbol tutkunlarını ağırlayacak.
  • Futbol Kursu: Haftanın altı günü (Pazartesi-Cumartesi arası), 8-13 yaş grubu futbol severler için düzenlenecek.
  • Yüzme Kursu: Çarşamba ve Cuma günleri, 6-12 yaş aralığındaki çocukların suyla buluşmasını sağlayacak.
  • Voleybol Kursu: Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri, 10-14 yaş grubu voleybol meraklılarına hitap edecek.
  • Boks Kursu: Aynı günlerde (Pazartesi, Çarşamba, Cuma), 8-14 yaş grubu çocuklara disiplinli bir spor deneyimi sunacak.

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