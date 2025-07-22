DOLAR
40,42 -0,08%
EURO
47,53 -0,56%
ALTIN
4.459,97 -1,11%
BITCOIN
4.797.949,47 -1,44%

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: Hint Keneviri ve Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 511 kök Hint keneviri ve 5 kg esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 18:09
Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: Hint Keneviri ve Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu büyük ses getirdi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

İstihbari çalışmalar sonucu Seli köyünde yer alan bir araziye yapılan baskında, V.O. isimli şüphelinin uyuşturucu maddeleri bulundurduğu tespit edildi. Operasyon sırasında ekipler, arazideki arama sonuçlarına göre büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yapılan aramalarda 511 kök Hint keneviri, 5 kilogram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu ve 50 gram toz esrar bulundu. Bu ele geçirilen maddeler, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği mesajını vererek, halkın bilinçlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri ile esrar ele geçirildi, 1 şüpheli...

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri ile esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 511 kök Hint keneviri, 5 kilogram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu ve 50 gram toz esrar ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri ile esrar ele geçirildi, 1 şüpheli...

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri ile esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 511 kök Hint keneviri, 5 kilogram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu ve 50 gram toz esrar ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!
2
Yerli Ağır Makineli Tüfek IDEF 2025'te Tanıtıldı
3
Sakarya-Bilecik Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
4
Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Tutuklandı
5
Bilecik'te Yangında 95 Küçükbaş Hayvanını Kaybeden Girişimcinin Genetik Çalışmaları Yok Oldu
6
Bursa'da Çetkinler Suç Örgütü Operasyonu: 19 Zanlı Yakalandı
7
Karadere Vadisi'ne 15 Bin Alabalık Yavrusu Bırakıldı

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Açıklandı: 3 Milyon Sürücü Riskte!

Ankara'da Toplu Taşımada Komisyon Ücreti Kaldırıldı!

KKTC'de Asgari Ücrete Yüzde 17.79 Zam! Yeni Rakamlar Açıklandı

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem