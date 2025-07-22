Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: Hint Keneviri ve Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu büyük ses getirdi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

İstihbari çalışmalar sonucu Seli köyünde yer alan bir araziye yapılan baskında, V.O. isimli şüphelinin uyuşturucu maddeleri bulundurduğu tespit edildi. Operasyon sırasında ekipler, arazideki arama sonuçlarına göre büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yapılan aramalarda 511 kök Hint keneviri, 5 kilogram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu ve 50 gram toz esrar bulundu. Bu ele geçirilen maddeler, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği mesajını vererek, halkın bilinçlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri ile esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 511 kök Hint keneviri, 5 kilogram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu ve 50 gram toz esrar ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri ile esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 511 kök Hint keneviri, 5 kilogram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu ve 50 gram toz esrar ele geçirildi.