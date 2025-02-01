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Elazığ'daki Yangında Dumandan Etkilenen Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti

Elazığ'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 25 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 15:53
Elazığ'daki Yangında Dumandan Etkilenen Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Yangın Faciası: Meryem Yalçınkaya Hayatını Kaybetti

Elazığ'da müstakil bir evde meydana gelen yangında ciddi şekilde dumandan etkilenen Meryem Yalçınkaya (25), tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olay, 29 Ocak tarihinde Esentepe Mahallesi Yaygın Sokak'taki tek katlı bir evde meydana geldi.

Yangının, sobadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Kısa sürede büyüyen alevler arasında mahsur kalan Yalçınkaya, dumandan etkilenmiş, ancak evde bulunmayan iki kişi kendi imkanları ile dışarı çıkmayı başarmıştı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını söndürerek Yalçınkaya'yı kurtarmayı başardı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Meryem Yalçınkaya'yı hastaneye sevk etti. Ancak ne yazık ki, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yalçınkaya'nın cenazesi, hastanede yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Yangın olayı, bölgedeki sakinler arasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

Elazığ'da müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

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