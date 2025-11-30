Elazığ Sis Denizine Büründü: Harput'ta Kartpostallık Drone Görüntüleri

Sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde yoğun sis etkili oldu

Elazığ, sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sisle adeta bir deniz gibi kaplandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentte sis ve pus etkili oldu. Kent merkezinde zaman zaman etkili olan sis, görüş mesafesini bazı noktalarda 10 metre'ye kadar, yüksek kesimlerde ise 3 metre'ye kadar düşürdü.

Yoğun sisin içinde Harput Mahallesi'nde ise güneş kendini gösterdi. Harput'ta dron ile kaydedilen görüntüler kartpostallık manzaralar ortaya koydu ve görsel bir şölen sundu.

