Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı

Arsima Enerji, Türkiye'nin dört bir yanına ulaşmak için dev bir adım attı. Elektrikli araç sayısı gün geçtikçe artarken, bu araçların temel ihtiyacı olan şarj istasyonlarının ağı da hızla gelişiyor. İşte detaylar...

Bayilik Ağı Yaygınlaşıyor

Ülke genelinde kullanımın kolaylaşması amacıyla, Arsima Enerji elektrikli araç şarj istasyonu bayiliği vereceğini açıkladı. Enerji sektörünün deneyimli oyuncularından Dağlıoğlu Grup çatısı altında faaliyet gösteren Arsima Enerji, şu anda bayilik vermeye hazırlanıyor.

Büyük Başarılar ve Yeni Hedefler

59 yıllık köklü enerji sektörü deneyimine sahip Dağlıoğlu Grup, 2023 yılında kurduğu Arsima Enerji ile kısa sürede etkileyici bir başarıya imza attı. Şirket, özellikle Güney Marmara bölgesinde 55 adet elektrikli araç şarj istasyonu kurarak modern altyapısını hızla tamamladı.

Erol Dağlıoğlu, Dağlıoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı, "Enerji sektöründeki uzun yıllara dayanan tecrübelerimizle yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar gibi geleceğin trendlerine odaklandık. Fosil yakıtların yerini hızla yenilenebilir enerji kaynaklarına bırakmasını görüyoruz. Arsima Enerji ile birlikte bu alanda önemli adımlar attık" dedi.

Geleceğin Otoparkları Kurulacak

Arsima Enerji'nin bayilik programı sadece standart şarj istasyonlarıyla sınırlı değil. Şirket, yenilikçi Solar Car-Port sistemleriyle yatırımcılara farklı seçenekler sunuyor. Dağlıoğlu, "Bu otopark sistemleri sayesinde elektrikli araçların ve diğer cihazların şarj ihtiyacı sürdürülebilir güneş enerjisinden karşılanıyor. Otoparklara yerleştirilen güneş panelleri ile değişik güç kapasitesine ve kullanım alanına sahip çözümler sunuyoruz" diye ekledi.