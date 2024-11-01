Elisa Zonaro'nun İstanbul’u Sergisi Açıldı

Elisa Zonaro'nun eserlerine odaklanan "Elisa Zonaro'nun İstanbul" sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Küratör Ömer Faruk Şerifoğlu’nun Eşsiz Seçkisi

Serginin küratörlüğünü üstlenen Ömer Faruk Şerifoğlu, eserde 1890-1910 yılları arasında çekilen İstanbul fotoğraflarının yanı sıra, Fausto Zonaro'nun tabloları ve Zonaro ailesine ait özel objelerin de yer aldığını belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün Açıklamaları

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’un yüzyıl önceki fotoğraflarını görmenin şehrin güzelliklerini daha da belirgin hale getirdiğini vurgulayarak, "Bizler dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. İstanbul'a kültür sanat, sevgi ve bu tür aktiviteler çok yakışıyor. Zeytinburnu'na da çok yakışıyor" dedi.

Gül, Zeytinburnu Belediyesine de bu tür kültürel sanat etkinliklerini düzenledikleri için teşekkür etti ve etkinliklerin devam etmesi için sanatseverlerin ilgi göstermesinin önemli olduğunu ifade etti.

Zeytinburnu Belediye Başkanı'nın Yorumları

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul'un eşsiz bir rüya olduğunu belirtirken, "Bu fotoğraflar ilk defa bir sergide ve kitapta bir araya geliyor" dedi. Arısoy, Zonaro ailesinin İstanbul'daki yaşamlarını ve anılarını detaylandırarak, onların bıraktığı görsel mirasın önemine değindi.

Küratörden Önemli Bilgiler

Ömer Faruk Şerifoğlu, sergi hakkında yaptığı açıklamada, sergide yer alan 150'ye yakın fotoğrafın ve 10 kadar Zonaro'nun orijinal tablosunun sanatseverlerle buluştuğunu dile getirdi. Ayrıca, Sultan 2. Abdülhamid'in Elisa Zonaro'ya yönelik ödülleri ve fotoğraf baskıları hakkında bilgi vererek, serginin tarihsel bağlamına dair detaylar sundu.

Elisa ve Fausto Zonaro'nun Mirası

İtalyan sanatçılar Fausto ve Elisa Zonaro, İstanbul'a dair önemli bir görsel miras bırakarak, Osmanlı döneminde şehre dair önemli eserler yaratmışlardır. 31 Ocak'a kadar her gün ziyarete açık olacak olan sergi, Pazartesi günleri kapalıdır.

İtalyan ressam Fausto Zonaro'nun eşi fotoğraf sanatçısı Elisa Zonaro'nun eserlerine odaklanan "Elisa Zonaro'nun İstanbul"u sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı.

İtalyan ressam Fausto Zonaro'nun eşi fotoğraf sanatçısı Elisa Zonaro'nun eserlerine odaklanan "Elisa Zonaro'nun İstanbul"u sergisi, Kazlıçeşme Sanat'ta açıldı.