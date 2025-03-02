Elon Musk'a Protestolar: Tesla Mağazalarında Hükümet Verimliliği Tartışmaları

Elon Musk'a Tepkiler Yükseliyor

ABD'de Hükümet Verimlilik Departmanı'nın (DOGE) başında bulunan milyarder iş insanı Elon Musk'a karşı, sahibi olduğu Tesla mağazalarının önünde protestolar organize edildi.

New York ve Boston' daki gösterilerde, Musk'ın federal harcamaları azaltma girişimlerine eleştiriler yöneltildi. New York'taki protestoda, yüzlerce gösterici "Nazi", "Gölge başkan devrilsin" ve "Musk, yapay zeka için verilerimizi topluyor" yazılı pankartlar taşıyarak seslerini duyurdu. Polis, bu gösteride 9 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Boston'daki protestolar ise talep odaklıydı; göstericiler "Elon Musk gitmeli" şeklinde sloganlar atarak, DOGE'ye karşı harekete geçme çağrısı yaptı.

Hisse Senedi Değerlendirmesi

Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, Başkan Donald Trump'ın seçim zaferinin ardından elde ettiği kazanımların büyük bir kısmını kaybetmiş durumda. Yılbaşından bu yana hisse senetleri yüzde 25 değer kaybetti.

Federal Kesintiler ve İşten Çıkarmalar

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "federal bürokrasi ve israfı azaltmak" amacıyla çeşitli politikalar benimsemiş ve bu kapsamda DOGE'yi kurarak Musk'ı başına getirmişti. Bu karar, federal kurumlarda görevli binlerce çalışanın işten çıkarılmasına yol açtı.

Ayrıca, ABD federal mahkemesi, DOGE'nin federal kurumlardaki veri sistemlerine erişimini ve çalışanlarını işten çıkarmasını engelleme talebiyle açılan davayı reddetmişti.