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Elon Musk'ın İran'da Tansiyonu Düşürme Girişimi: İrevani ile Gizli Toplantı

Elon Musk, İran’ın BM Daimi Temsilcisi İrevani ile Tahran-Washington gerginliğini azaltmak için görüştü.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 15:39
Elon Musk'ın İran'da Tansiyonu Düşürme Girişimi: İrevani ile Gizli Toplantı

Elon Musk, İran'ın BM Temsilcisi İrevani ile Görüştü

ABD'li milyarder Elon Musk'ın, Tahran ve Washington arasındaki ilişkileri yumuşatmak amacıyla İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Bu bilgilere New York Times gazetesinin haberinde yer verildi.

Görüşme Detayları

İranlı yetkililerin açıklamalarına göre, iki taraf arasındaki bu toplantı New York'ta yapıldı ve bir saatten fazla sürdü. Yetkililer, toplantının 'pozitif' bir atmosferde gerçekleştiğini ve 'iyi sonuçlar' doğurabileceğini belirtti.

Tansiyonu Düşürme Amaçlı

Yetkililer, görüşmenin, Musk'ın talebi üzerine, İran ile ABD arasındaki tansiyonun düşürülmesi amacıyla yapıldığını ifade etti. İrevani'nin Musk'a, Tahran'a yatırım yönlendirmesi önerisinde bulunduğu öğrenildi. Bu bağlamda, ABD Hazine Bakanlığı'ndan İran'a uygulanan yaptırımlardan muafiyet talep etmesi için tavsiyede bulunduğu belirtildi.

Resmi Yorumlar ve Tepkiler

İran'ın BM Daimi Temsilciliği, bu görüşmeye ilişkin herhangi bir yorum yapmayacağını açıkladı. Öte yandan, Donald Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, toplantının gerçekleşip gerçekleşmediğine dair sorulara yanıt vermekten kaçındı. Trump'ın seçim kampanyası sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın 'küresel barışı tesis etme' konusundaki kararlılığını vurgulayarak, Beyaz Saray'a dönünce gerekli adımları atacağını belirtti.

Nükleer Program Üzerine Açıklamalar

Bu sırada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin nükleer programındaki anlaşmazlıkların işbirliği ve diyalog yoluyla çözülebileceğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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