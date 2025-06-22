DOLAR
39,62 0%
EURO
45,68 0%
ALTIN
4.296,95 0%
BITCOIN
4.068.511,85 -0,02%

Emekli ve Memura Zam, Promosyon Artışı Kapıda

2025 temmuz zammı ve promosyon artışıyla emekli ve memurlar için yeni bir döneme giriliyor.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 13:22
Emekli ve Memura Zam, Promosyon Artışı Kapıda

Her yıl Ocak ve Temmuz ayında zam alan emekliler ve memurlar için büyük bir bekleyiş başladı. 2025’in ara zammı ile ilgili beklentiler, 3 Temmuz’da netlik kazanacak. Açıklanacak enflasyon oranları, emeklilerin ve memurların maaş zammını belirleyecekken, hükümetin emekli için refah payı zammının olup olmayacağına dair açıklama yapması bekleniyor.

Maaş zammıyla ilgili farklı senaryolar hazırken, emeklilere sağlanacak promosyonlarda da yeni düzenlemeler yapılması öngörülüyor. Maaşların artmasıyla birlikte, milyonlarca kişi bir üst gelir dilimine geçerek çifte bayram yaşayacak.

TEMMUZ ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?

Temmuz ayındaki zam, milyonlarca vatandaşın bütçesini doğrudan etkileyecek. Hesaplama yöntemleri değişiklik gösterse de, tüm işlemler 6 aylık enflasyon verisine dayalı olacak. Şu anda 5 aylık kesinleşen enflasyon oranı %15,09 olarak kaydedilirken, ekonomistler Haziran ayı tahminleri ile birlikte en güçlü senaryonun %16 ile %18 arasında bir zam oranını gösterdiğini belirtiyor.

Emekli ve Memura Zam, Promosyon Artışı Kapıda

Kim, Ne Kadar Zam Alacak?

  • SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Bu gruptaki emekliler için hesaplama net. 2025'in ilk 6 ayında açıklanan enflasyon oranı, maaşlarına doğrudan yansıyacak.
  • Memurlar ve Memur Emeklileri: Mevcut %5'lik toplu sözleşme zammı ile 6 aylık enflasyonun %5'i aşan kısmı, [enflasyon farkı] olarak maaşlarına eklenecek.

BANKALARDAN PROMOSYON SÜRPRİZİ

Temmuz zammının ardından emekli promosyonlarına ikinci bir artış bekleniyor. Özellikle mali durumu değişen emekliler, bir üst kademe promosyonu almaya hak kazanacak.

Şu anda, 20.000 TL barajını aşan promosyon teklifleri 9’a ulaşmışken, uzmanlar Temmuz ile birlikte bu rakamların daha da artarak yeni rekorlar kıracağını öngörüyor.

MAAŞ ARALIĞI DEĞİŞEN EMEKLİ DİKKAT!

Örneklendirirsek, mevcut maaşı 18.000 TL olan bir emekli, bankaların 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için belirlediği dilimde ortalama 12.000 TL’lik bir promosyon teklifi alıyor. Beklenen en düşük senaryo olan %16’lık zam ile maaş 20.000 TL’nin üzerine çıkabileceği için, bu emekli bir üst kademeden ödeme yapma fırsatı bulabilir.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

10.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadir Canpolat'ın Cenazesi Erzurum'da Defnedildi
2
Mardin'de Husumetli Aileler Arasındaki Barış Umut Verdi
3
Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı: 19 Hektar Alan Etkilendi
4
Türkiye'yi Bekleyen Sıcak Hava Dalgası: Sıcaklıklar 44 Dereceyi Bulacak
5
Burdur'da Dorseye Çarpan Otomobil Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Yeni Yol Partisi, ABD'nin İran'a Hava Saldırısını Kınadı
7
Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Emekli ve Memura Zam, Promosyon Artışı Kapıda

TCMB'den Faiz Kararı: 32 Gün Sonra 37.241 TL Gelir!

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

10.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!