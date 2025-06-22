Emekli ve Memura Zam, Promosyon Artışı Kapıda

Her yıl Ocak ve Temmuz ayında zam alan emekliler ve memurlar için büyük bir bekleyiş başladı. 2025’in ara zammı ile ilgili beklentiler, 3 Temmuz’da netlik kazanacak. Açıklanacak enflasyon oranları, emeklilerin ve memurların maaş zammını belirleyecekken, hükümetin emekli için refah payı zammının olup olmayacağına dair açıklama yapması bekleniyor.

Maaş zammıyla ilgili farklı senaryolar hazırken, emeklilere sağlanacak promosyonlarda da yeni düzenlemeler yapılması öngörülüyor. Maaşların artmasıyla birlikte, milyonlarca kişi bir üst gelir dilimine geçerek çifte bayram yaşayacak.

TEMMUZ ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?

Temmuz ayındaki zam, milyonlarca vatandaşın bütçesini doğrudan etkileyecek. Hesaplama yöntemleri değişiklik gösterse de, tüm işlemler 6 aylık enflasyon verisine dayalı olacak. Şu anda 5 aylık kesinleşen enflasyon oranı %15,09 olarak kaydedilirken, ekonomistler Haziran ayı tahminleri ile birlikte en güçlü senaryonun %16 ile %18 arasında bir zam oranını gösterdiğini belirtiyor.

Kim, Ne Kadar Zam Alacak?

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Bu gruptaki emekliler için hesaplama net. 2025'in ilk 6 ayında açıklanan enflasyon oranı, maaşlarına doğrudan yansıyacak.

Bu gruptaki emekliler için hesaplama net. 2025'in ilk 6 ayında açıklanan enflasyon oranı, maaşlarına doğrudan yansıyacak. Memurlar ve Memur Emeklileri: Mevcut %5'lik toplu sözleşme zammı ile 6 aylık enflasyonun %5'i aşan kısmı, [enflasyon farkı] olarak maaşlarına eklenecek.

BANKALARDAN PROMOSYON SÜRPRİZİ

Temmuz zammının ardından emekli promosyonlarına ikinci bir artış bekleniyor. Özellikle mali durumu değişen emekliler, bir üst kademe promosyonu almaya hak kazanacak.

Şu anda, 20.000 TL barajını aşan promosyon teklifleri 9’a ulaşmışken, uzmanlar Temmuz ile birlikte bu rakamların daha da artarak yeni rekorlar kıracağını öngörüyor.

MAAŞ ARALIĞI DEĞİŞEN EMEKLİ DİKKAT!

Örneklendirirsek, mevcut maaşı 18.000 TL olan bir emekli, bankaların 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar için belirlediği dilimde ortalama 12.000 TL’lik bir promosyon teklifi alıyor. Beklenen en düşük senaryo olan %16’lık zam ile maaş 20.000 TL’nin üzerine çıkabileceği için, bu emekli bir üst kademeden ödeme yapma fırsatı bulabilir.