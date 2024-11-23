Emine Erdoğan'dan Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'ne Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'nin açtığı Karma Sergisi için anlamlı bir paylaşımda bulundu. Sanatın evrensel bir dil olduğunu ve kültürün insanları bir arada tutan öz olduğunu vurguladı.

Serginin Önemi

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sanat, zamanın ötesine dokunan bir dil, kültür ise bizi biz yapan özdür. Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'nin 115 sanatçının ruhundan süzülen eserlerle oluşturduğu 'Karma Sergi', ortak değerlerimizin gücüne bir kez daha tanıklık etmemize olanak sağladı." ifadelerini kullandı.

Sanatçılara Teşekkür

Her eserin, sanatçısının gönlünden gelen bir hikâye anlattığını ve farklı dünyaların kapılarını araladığını belirten Erdoğan, sergiyi hayata geçiren Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği ile sanatçıları tebrik etti. Paylaşımında, sergiye katılan sanatçılarla çekildiği fotoğraflara da yer verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.