DOLAR
34,54 0,02%
EURO
36 0,05%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.404.102,45 0,58%

Emine Erdoğan'dan Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'ne Destek

Emine Erdoğan, Çınar Derneği'nin Karma Sergisi'ni övdü, sanatın kültürel değerleri ifade ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 16:26
Emine Erdoğan'dan Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'ne Destek

Emine Erdoğan'dan Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'ne Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'nin açtığı Karma Sergisi için anlamlı bir paylaşımda bulundu. Sanatın evrensel bir dil olduğunu ve kültürün insanları bir arada tutan öz olduğunu vurguladı.

Serginin Önemi

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sanat, zamanın ötesine dokunan bir dil, kültür ise bizi biz yapan özdür. Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'nin 115 sanatçının ruhundan süzülen eserlerle oluşturduğu 'Karma Sergi', ortak değerlerimizin gücüne bir kez daha tanıklık etmemize olanak sağladı." ifadelerini kullandı.

Sanatçılara Teşekkür

Her eserin, sanatçısının gönlünden gelen bir hikâye anlattığını ve farklı dünyaların kapılarını araladığını belirten Erdoğan, sergiyi hayata geçiren Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği ile sanatçıları tebrik etti. Paylaşımında, sergiye katılan sanatçılarla çekildiği fotoğraflara da yer verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Heyelan: 10 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Lazerle Ben Sildirme Uygulamaları Cilt Kanseri Riskini Artırıyor
3
Eskişehir'de Kar Yağışı Etkili Oldu
4
Okul Bahçesinde 18 Çeşit Sebze Yetiştiren Öğretmen: Müesser İsabetli'nin Örnek Projesi
5
Antalya'da Fırtına ve Sağanak, Seralara Büyük Zarar Verdi
6
Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı