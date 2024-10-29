Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Emine Erdoğan’ın 29 Ekim Paylaşımı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yaş günü dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden duygularını paylaştı.

Kahramanlıklarla Dolu Tarih

Emine Erdoğan, bu özel günde yaptığı paylaşımda, "Her sayfası kahramanlıklarla dolu tarihimizin şanlı nişanesi Cumhuriyet'imizi, birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum." sözlerine yer verdi.

Gurur ve Coşku ile Kutlama

"İstiklal ve istikbalimizin teminatı Cumhuriyet'imizin 101'inci yaşını büyük bir gurur ve coşku ile kutladık." diyerek, Cumhuriyet'in önemine dikkat çekti.