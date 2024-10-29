DOLAR
34,28 0,05%
EURO
37,11 -0,08%
ALTIN
3.056,46 -1,11%
BITCOIN
2.483.128,79 -4,09%

Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Emine Erdoğan, Cumhuriyet'in 101. yılını birlik ve beraberlikle kutladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 23:00
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 23:00
Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Emine Erdoğan’ın 29 Ekim Paylaşımı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yaş günü dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden duygularını paylaştı.

Kahramanlıklarla Dolu Tarih

Emine Erdoğan, bu özel günde yaptığı paylaşımda, "Her sayfası kahramanlıklarla dolu tarihimizin şanlı nişanesi Cumhuriyet'imizi, birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum." sözlerine yer verdi.

Gurur ve Coşku ile Kutlama

"İstiklal ve istikbalimizin teminatı Cumhuriyet'imizin 101'inci yaşını büyük bir gurur ve coşku ile kutladık." diyerek, Cumhuriyet'in önemine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Cumhuriyet Coşkusu: 101 Kişilik Zeybek Gösterisi
2
Samsun'da Motosiklet Kazası: Komiser Ağır Yaralandı
3
Çankırı'da Otomobil ve Çapa Makinesi Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
4
Emine Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı
5
Tahran'da Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
6
Muğla'da Coşkulu Cumhuriyet Bayramı Kutlaması
7
Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Zanlı Tutuklandı

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek