Emine Erdoğan Doha’da İslam Eserleri Müzesi’ni Ziyaret Etti

Emine Erdoğan, Doha'daki İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret ederek 'Masada Bir Yer' sergisini gezdi; İslam dünyasının sofra, yemek ve paylaşma kültürünü inceledi.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 14:48
Ziyaret ve karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Katar'ın başkenti Doha'da İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan'ı müzede Müze Müdürü Şeyha Nasser El-Naser ve Müze Müdür Yardımcısı Abdallah El-Dosari karşıladı. Ziyaret sırasında yetkililer, sergide yer alan eserler hakkında bilgi verdi.

Sergi: Masada Bir Yer

Emine Erdoğan, müzedeki "Masada Bir Yer: İslam Dünyasında Sofra, Yemek ve Ziyafet Geleneği" sergisini gezerek eserleri yakından inceledi. Sergi, İslam dünyasındaki yemek, sofra ve paylaşma kültürünün tarihsel ve kültürel gelişimini merkeze alıyor.

Serginin hedefi olarak yemeğin sadece beslenme biçimi olmadığını; aynı zamanda inanç, misafirperverlik, kimlik ve toplumsal birliktelik gibi değerleri taşıdığını vurgulamak gösterildi.

Açıklama

Emine Erdoğan, ziyaretine ilişkin NSosyal'den yaptığı paylaşımda şunları belirtti: "Doha'da İslam Eserleri Müzesi'ndeki 'Masada Bir Yer: İslam Dünyasında Sofra, Yemek ve Ziyafet Geleneği Sergisi'ni ziyaret ettim. İslam dünyasının inanç, misafirperverlik ve paylaşma kültürünü vurgulayan anlamlı eserler, kadim mirasımızın inceliklerini güçlü bir dille hatırlatıyor. Bu özel ve anlamlı serginin ziyaretçilerine ilham vermesini diliyorum."

