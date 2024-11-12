Emine Erdoğan, İklim Hareketinin Öncüsü Gençler Programı'na Katıldı

Emine Erdoğan, İklim Hareketinin Öncüsü Gençler Programı'nda Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva ev sahipliğinde düzenlenen İklim Hareketinin Öncüsü Gençler Programı'na katıldı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakü'de gerçekleşen programda, daha yaşanabilir bir dünya için önemli bir güvence teşkil eden gençlerin, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında geliştirdikleri projeleri sunduklarını belirtti.

Gençlerin İklim Mücadelesine Katkısı

Programda, gücünü özellikle gençlerden alan Sıfır Atık Hareketi'nin ilham verici yolculuğunu ve Türkiye'de atıksız yaşam felsefesini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaları paylaştığını aktaran Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel Sıfır Atık Hareketi, dünyamızı bizden sonraki nesiller için koruma sorumluluğumuzu hatırlatan güçlü bir davet. Bu davete katılarak Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayıp sıfır atık ailesine dahil olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Gençlerin öncülüğünde, temiz ve sürdürülebilir yarınlara doğru hep birlikte ilerlemeyi temenni ediyorum."

Emine Erdoğan'ın bu paylaşımı, gençlerin iklim hareketine olan katkısını vurgularken, toplumsal bilinçlenmeyi de artırmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.