Emine Erdoğan Kırgızistan'da Akşam Yemeğine Katıldı

Emine Erdoğan Kırgızistan'da Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova'nın onuruna düzenlediği akşam yemeğine katıldı. Bu özel etkinlik, Kırgızistan'a resmi ziyarette bulunan Emine Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın eşi Aniko Levai'nın şerefine gerçekleştirildi.

Ala-Arça Devlet Konutları'nda Sıcak Karşılama

Yemek, Ala-Arça Devlet Konutları'nda gerçekleşti ve lider eşleri Aygül Caparova tarafından karşılandı. Etkinlik sırasında, Kırgız geleneklerine uygun olarak el dokuma kumaşlardan hazırlanan kıyafetlerin sergilendiği bir defile düzenlendi. Geleneksel Kıyafetlerin İncelemesi

Emine Erdoğan, yemek öncesi bu geleneksel kıyafetleri inceledi ve diğer lider eşleriyle bir süre sohbet etti. Yemeğin ardından, Aygül Caparova konuklarını samimiyetle uğurladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Aygül Caparova (ortada), Kırgızistan'a bugün resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (solda) ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın eşi Aniko Levai'nin (sağda) onuruna akşam yemeği verdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Aygül Caparova (ortada), Kırgızistan'a bugün resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (solda) ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın eşi Aniko Levai'nin (sağda) onuruna akşam yemeği verdi.