Emine Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Eşi Prindon Sadriu ile Türkevi'nde Görüştü

BM 80. Genel Kurulu çerçevesinde ikili görüşme

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak, BM 80. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunduğu dönemde ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Türkevi'nde, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin eşi Prindon Sadriu ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü de hazır bulundu.

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Türkevi'nde Kosova Devlet Başkanı'nın eşi Prindon Sadriu ile bir araya geldik. Dostane bir atmosferde gerçekleşen görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacak hususlarda işbirliğinin önemini vurguladık. Temennimiz, bu yakın diyalogların ülkelerimiz arasındaki bağları daha da güçlendirmesidir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin eşi Prindon Sadriu ile bir araya geldi.