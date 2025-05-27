Emine Erdoğan, Nevşehir'de Yoğurt Mayaladı ve 'Yoğurt Uygarlığı' Kitabını Tanıttı

Emine Erdoğan'dan Türk Mutfağı Haftası'na Özel Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Nevşehir'e gelerek, yoğurt mayaladı.

Etkinlikler kapsamında “Anadoludakiler Kapadokya Pazarı”'nın açılış programına katılan Erdoğan, buradaki Güray Müzesini ziyaret etti. Müzede, yazar Süleyman Dilsiz ile birlikte Kapadokya'ya özgü çömleklerde yoğurt mayalayan Erdoğan, daha önce mayalanan yoğurdun tadına da baktı.

Yoğurt Uygarlığı'nın Tanıtımı

Yoğurdun mayalanma süreci hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, tadını beğendiğini belirtti. Ayrıca, Dilsiz'in Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde yayımlanan “Yoğurt Uygarlığı” kitabının tanıtımına da katıldı. Bu etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Nevşehir Valisi Ali Fidan da Erdoğan'a eşlik etti.

Yoğurdun Önemi ve Teşekkür Mesajı

Etkinlik sonrasında Türk Mutfağı Haftası için Nevşehir'e davet edilen konuklarla akşam yemeğinde bir araya gelen Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından da önemli paylaşımda bulundu. Erdoğan, “Kültürümüzün taşıyıcısı yoğurdu korumak için gayret eden herkesi tebrik ediyorum.” dedi.

Erdoğan'ın paylaşımında, “Bu kapsamlı çalışmanın, gastrodiplomasi vizyonumuza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu önemli eserle birlikte toprağımızın mayası, kültürümüzün taşıyıcısı olan yoğurdu korumak için gayret eden herkesi gönülden tebrik ediyorum,” sözlerine yer verildi. Ayrıca, mayalanan yoğurdun bereketle taşmasını ve sofralara şifa olarak ulaşmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası kapsamında geldiği Nevşehir'de yoğurt mayaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası kapsamında geldiği Nevşehir'de yoğurt mayaladı.