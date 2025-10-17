Emine Erdoğan, Prof. Jeffrey Sachs ile Gazze ve Küresel Eğitim İşbirliğini Görüştü

Emine Erdoğan ile Prof. Jeffrey Sachs İstanbul'da Gazze, Filistin'in BM'de tanınması ve Maarif Vakfı–Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı işbirliğini görüştü.

Emine Erdoğan, Prof. Jeffrey Sachs ile İstanbul'da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs ile Uluslararası Sıfır Atık Forumu sonrası bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin odağı: Gazze, Filistin ve eğitim işbirliği

"Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da düzenlenen forumun ardından gerçekleştirilen ve basına kapalı yapılan görüşmede Sachs, Gazze barışında Türkiye'nin desteği, katkısı ve liderliği için teşekkür etti.

Sachs, görüşmede Gazze konusunda atılacak bir sonraki adım olarak Filistin'in Birleşmiş Milletler'de tanınması gerektiğini belirtti.

Ayrıca görüşmede, Maarif Vakfı ile Prof. Jeffrey Sachs'ın başkanlığındaki Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı arasında küresel eğitim konusunda işbirliği anlaşması imzalandı.

Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Maarif Vakfı Başkanı Mesut Özdil de hazır bulundu.

