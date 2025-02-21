Emine Erdoğan, Sürdürülebilir Moda İçin Doğayla Uyum Vurgusu Yaptı

Emine Erdoğan, sürdürülebilir moda anlayışını destekleyerek bilinçli tüketim ve sıfır atık çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 18:18
Emine Erdoğan, Sürdürülebilir Moda İçin Doğayla Uyum Vurgusu Yaptı

Emine Erdoğan'dan Sürdürülebilir Moda Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sürdürülebilir üretim ve doğayla uyum içinde bir moda anlayışının mümkün olduğuna dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, giysilerin bilinçli bir şekilde seçilmesi ve yeniden değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Doğaya Saygılı Bir Moda Anlayışı

Emine Erdoğan, "Doğaya yük olan değil, doğayla uyum içinde yaşayan bir moda anlayışı mümkün. Giysilerimizi bilinçli seçelim, yeniden değerlendirelim, sürdürülebilir üretimi destekleyelim." şeklinde ifadelerde bulundu.

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü

Erdoğan, ayrıca 30 Mart tarihinde kutlanan Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün bu yıl "Moda ve Tekstilde Sıfır Atık" temasıyla gerçekleştirilmesine dikkat çekti. Bu etkinlik, bir Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve İnsan Yerleşimleri Programı işbirliğiyle ve Sıfır Atık Vakfı desteğiyle düzenlenerek, dünya genelinde acil harekete geçme çağrısında bulunuyor.

Moda ve Atık Krizi

Emine Erdoğan, moda sektörünün atık krizinin üstesinden gelinmesi için farkındalığın artırılmasında önemli bir rol oynadığını belirterek, "Unutmamalıyız ki moda, bir yaşam biçimi olarak, yaratıcı ve dönüştürücü ruhuyla çözümün kalbinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

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