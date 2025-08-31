Emine Erdoğan Tiencin'de ŞİÖ Zirvesi'nde Lider Eşleriyle Resmi Yemekte

Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi olarak, Çin'in Tiencin kentinde düzenlenen zirvede liderler ve eşleriyle bir araya geldi.

Ziyaret, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında gerçekleşti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şanghay İşbirliği Örgütü 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Çin'in Tiencin kentinde, liderler ve kıymetli eşleri ile resmi akşam yemeğinde bir araya geldik. Zirvenin, işbirliğini güçlendirmesini diliyor, ülkelerimize ve dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

