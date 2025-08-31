DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.449.496,33 0,33%

Emine Erdoğan Tiencin'de ŞİÖ Zirvesi'nde Lider Eşleriyle Resmi Yemekte

Emine Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Zirvesi kapsamında Çin'in Tiencin kentinde liderler ve eşleriyle resmi akşam yemeğinde buluştu.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 15:53
Emine Erdoğan Tiencin'de ŞİÖ Zirvesi'nde Lider Eşleriyle Resmi Yemekte

Emine Erdoğan Tiencin'de ŞİÖ Zirvesi'nde Lider Eşleriyle Resmi Yemekte

Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi olarak, Çin'in Tiencin kentinde düzenlenen zirvede liderler ve eşleriyle bir araya geldi.

Ziyaret, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında gerçekleşti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şanghay İşbirliği Örgütü 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Çin'in Tiencin kentinde, liderler ve kıymetli eşleri ile resmi akşam yemeğinde bir araya geldik. Zirvenin, işbirliğini güçlendirmesini diliyor, ülkelerimize ve dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Toplantıda, zirvenin işbirliğini güçlendirmesi ve ülkelere hayırlar getirmesi temennisine vurgu yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük Eflani'de Orman Yangını: Saraycık'ta Müdahale Sürüyor
2
İZSU: İzmir'de isale hattı onarıldı — 8 ilçede su 22.00'de verilecek
3
Netanyahu: Gazze'de İzzeddin el-Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldık
4
Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Hastanede Öldü
5
Doha'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği
6
Güncelleme 2: İsrail Gazze'de 18'i yardım bekleyen 31 Filistinliyi öldürdü
7
Samsun'da Firari B.K. Çalılıklarda Yakalandı — 7 Yıl 7 Ay 20 Gün Kesinleşmiş Ceza

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta