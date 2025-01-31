Eminönü'nde Cuma Namazında Kalp Krizi: 78 Yaşındaki Hasan Molla Hayatını Kaybetti

Eminönü'nde gerçekleştirilen cuma namazı sırasında yaşanan üzücü bir olay, cemaat içerisinde büyük üzüntüye yol açtı. Yeni Cami'de namaz kılan 78 yaşındaki Hasan Molla, ani bir şekilde fenalaşarak kalp krizi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Cemaatten bir kişinin, sağlık ekipleri gelene kadar Molla’ya kalp masajı yaparak ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği öğrenildi. Sağlık görevlilerinin hastaya yaptığı kontrolde kalp krizi geçirdiği doğrulandı.

Hasan Molla, ambulansla hastaneye götürüldü; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen ne yazık ki hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından, camide yapılan kalp masajı anları bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve acı olayın skandal boyutunu gözler önüne serdi.

Toplumda sağlık hizmetlerine ve acil müdahaleye olan ihtiyacın bir kez daha vurgulandığı bu olay, cami cemaati arasında derin bir üzüntü yarattı.