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Emniyet mensubuyum diye yalan söylemiş! Trafikteki maganda yakalandı

Şişli’de trafikte kendisine korna çalan sürücüye saldıran kişi, emniyet mensubu olduğu söylemiş, diğer aracın camlarını yumruklamıştı. Şahsın yalan söylediği ortaya çıktı. Yerlikaya, şahsın yakalandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 10:42
Emniyet mensubuyum diye yalan söylemiş! Trafikteki maganda yakalandı

İstanbul’un Şişli ilçesinde trafikte, bir şahıs kendisine korna çalan bir sürücünün önünü kesmiş ve daha sonra otomobilinden inerek, kendisine korna çalan şahsın aracına saldırmıştı. O esnada bir motosikletli kişi ve trafik polisi, saldırganı sakinleştirip olay yerinden uzaklaştırmaya çalışmıştı. Trafik magandası ise “ben de emniyet mensubuyum” şeklinde cevap vermişti.

Yerlikaya’dan açıklama “yakalandı”

Saldırganın, emniyet mensubu olduğuna dair yalan söylediği ortaya çıktı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada da yayılan görüntülerin incelenmiş olduğunu ve kişinin yakalandığını duyurdu. Emniyet mensubu olduğunu iddia eden saldırganın sivil olduğunun tespit edildiğini ifade eden Yerlikaya, gerekli işlemlerin başlatıldığını da belirtti.

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