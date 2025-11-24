En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Tüm Emekliler Derneği, en düşük emekli maaşının 22.104 TL'ye çıkarılmasını ve bayram ikramiyelerinin asgari ücrete eşitlenmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 13:11
En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Tüm Emekliler Derneği: En düşük emekli maaşı 22.104 TL olmalı

Türkiye'de milyonlarca emeklinin gözü maaş düzenlemelerine çevrilmişken, taleplerini yüksek sesle duyuran kuruluşlardan en net çıkış Tüm Emekliler Derneği (TED) oldu. Derneğin 15. Olağan Genel Kurulu'nda, yaşam maliyetlerindeki artış ve yüksek enflasyon karşısında maaşların eridiği vurgulanarak hükümetten radikal adımlar istendi.

Taban maaş talebi: 22.104 TL

Genel kurulda konuşan Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, mevcut maaşların açlık ve yoksulluk sınırının çok altında kaldığını belirtti. Çalışkan, emeklilerin 'insanca yaşanabilir' bir ücret talep ettiğini ifade ederek taleplerini net biçimde açıkladı:

'Talebimiz son derece açık ve nettir. Emekli aylıkları belirlenirken açlık sınırı baz alınmalıdır. Refah payı mutlaka eklenmeli ve Türkiye şartlarında hiçbir emekli maaşı, asgari ücretin altında olmamalıdır. Bu doğrultuda en düşük emekli aylığının 22.104 TL seviyesine çekilmesini istiyoruz.'

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

İntibak Yasası beklentisi sürüyor

Genel kurulun bir diğer önceliği ise uzun zamandır çözüm bekleyen İntibak Yasası oldu. Çalışkan, aynı prim gün sayısı ve hizmet yılına sahip olmalarına rağmen emeklilik tarihleri farklı olduğu için maaşlar arasında oluşan büyük uçurumlara dikkat çekti. Sistem kaynaklı adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini vurgulayan Çalışkan, geriye dönük adaletin ancak hizmet ve prime dayalı bir intibak yasasıyla sağlanabileceğini söyledi.

Bayram ikramiyelerine yeni formül: Asgari ücrete eşitlenecek

Dernek yönetimi, mevcut bayram ikramiyelerinin çarşı ve pazar enflasyonu karşısında eridiğini ve 'harçlık' seviyesine indiğini belirterek, bu uygulamanın güncellenmesini talep etti. Emeklilerin isteği, bayram ikramiyelerinin sabit bir rakam yerine en az asgari ücret tutarına ulaşması yönünde oldu.

2026 maaş zammı ve hükümetin yanıtı merak ediliyor

Geçtiğimiz Ocak ve Temmuz dönemlerinde yapılan zamların TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle sınırlı kaldığı, kök maaş sorunları nedeniyle milyonlarca emeklinin 'sıfır zam' tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı hatırlatıldı. Özellikle 2023 ve 2024 yıllarında yapılan seyyanen artışların kök maaşlara yansıtılmaması ve taban aylıkların 10 bin TL bandında sıkışması, emeklilerin alım gücünü olumsuz etkiledi.

Hükümetin dezenflasyon programı kapsamında yürüttüğü sıkı para politikası döneminde, emeklilerin bu yüksek sesli taleplerine Ankara'dan nasıl bir yanıt geleceği merak konusu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?
2
Fırat Life Style’dan Bakanlık Kampanyasına Güçlü Destek: Natura Paryal ile Uygun Konut
3
İsmail Kurtoğlu'na 200 Milyon TL'lik Senet Dolandırıcılığı
4
Edremit Ticaret Odası'ndan Vali İsmail Ustaoğlu'na "Sarıkız" Tablosu ile Ziyaret
5
Kocaeli Bilişim Fuarı'nda dijital uyarı: 'Dijital devrimi ıskalayan tarihten silinir'
6
Bişkek'te 'Altay' Yerleşimi: 34 Binden Fazla Daireyle Yeni Kentsel Proje
7
Mesut Kocagöz Yedinci: Türkiye'nin En Beğenilen İlçe Başkanları Açıklandı

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?