En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Tüm Emekliler Derneği: En düşük emekli maaşı 22.104 TL olmalı

Türkiye'de milyonlarca emeklinin gözü maaş düzenlemelerine çevrilmişken, taleplerini yüksek sesle duyuran kuruluşlardan en net çıkış Tüm Emekliler Derneği (TED) oldu. Derneğin 15. Olağan Genel Kurulu'nda, yaşam maliyetlerindeki artış ve yüksek enflasyon karşısında maaşların eridiği vurgulanarak hükümetten radikal adımlar istendi.

Taban maaş talebi: 22.104 TL

Genel kurulda konuşan Tüm Emekliler Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, mevcut maaşların açlık ve yoksulluk sınırının çok altında kaldığını belirtti. Çalışkan, emeklilerin 'insanca yaşanabilir' bir ücret talep ettiğini ifade ederek taleplerini net biçimde açıkladı:

'Talebimiz son derece açık ve nettir. Emekli aylıkları belirlenirken açlık sınırı baz alınmalıdır. Refah payı mutlaka eklenmeli ve Türkiye şartlarında hiçbir emekli maaşı, asgari ücretin altında olmamalıdır. Bu doğrultuda en düşük emekli aylığının 22.104 TL seviyesine çekilmesini istiyoruz.'

İntibak Yasası beklentisi sürüyor

Genel kurulun bir diğer önceliği ise uzun zamandır çözüm bekleyen İntibak Yasası oldu. Çalışkan, aynı prim gün sayısı ve hizmet yılına sahip olmalarına rağmen emeklilik tarihleri farklı olduğu için maaşlar arasında oluşan büyük uçurumlara dikkat çekti. Sistem kaynaklı adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini vurgulayan Çalışkan, geriye dönük adaletin ancak hizmet ve prime dayalı bir intibak yasasıyla sağlanabileceğini söyledi.

Bayram ikramiyelerine yeni formül: Asgari ücrete eşitlenecek

Dernek yönetimi, mevcut bayram ikramiyelerinin çarşı ve pazar enflasyonu karşısında eridiğini ve 'harçlık' seviyesine indiğini belirterek, bu uygulamanın güncellenmesini talep etti. Emeklilerin isteği, bayram ikramiyelerinin sabit bir rakam yerine en az asgari ücret tutarına ulaşması yönünde oldu.

2026 maaş zammı ve hükümetin yanıtı merak ediliyor

Geçtiğimiz Ocak ve Temmuz dönemlerinde yapılan zamların TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle sınırlı kaldığı, kök maaş sorunları nedeniyle milyonlarca emeklinin 'sıfır zam' tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı hatırlatıldı. Özellikle 2023 ve 2024 yıllarında yapılan seyyanen artışların kök maaşlara yansıtılmaması ve taban aylıkların 10 bin TL bandında sıkışması, emeklilerin alım gücünü olumsuz etkiledi.

Hükümetin dezenflasyon programı kapsamında yürüttüğü sıkı para politikası döneminde, emeklilerin bu yüksek sesli taleplerine Ankara'dan nasıl bir yanıt geleceği merak konusu.