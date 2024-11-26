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Endonezya'da 1,2 Ton Pangolin Pulu Ele Geçirildi

Endonezya, Çin'e gönderileceği düşünülen 1,2 ton pangolin pulu yakaladı ve kaçakçılıkla ilgili soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 18:49
Endonezya'da 1,2 Ton Pangolin Pulu Ele Geçirildi

Endonezya, Çin'e gönderileceği şüphesiyle 1 tondan fazla pangolin pulu ele geçirdi. Endonezya Çevre Bakanlığından yetkili Rasio Ridho Sani, 11 Kasım tarihinde toplam 1,2 ton pangolin pulunun 4 kişide bulunduğunu açıkladı.

Gözaltına alınan kişilerin, koruma altında bulunan hayvanların leşlerini yasa dışı bir şekilde bulundurmakla suçlanacağını belirten Sani, bu pulların Malezya ve Singapur üzerinden Çinli müşterilere gönderileceğinden şüphelendiklerini aktardı. Sani, ele geçirilen pangolin pullarının en az 5 bin 900 ölü pangolinden elde edildiğini ifade etti.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini vurgulayan Sani, bu yıl Endonezya'da pangolin veya pangolin pulu kaçakçılığına yönelik 8 girişimin engellendiğini bildirdi. Ülke yasalarına göre, şüpheli kişiler suçlu bulunmaları durumunda 20 yıla kadar hapis ve 314 bin dolara kadar para cezası ile karşı karşıya kalıyorlar.

Pangolinlerin Koruma Altında Olması Gerekiyor

Karıncayiyen türüne ait pangolinler, Asya kıtasında yasa dışı ticarete maruz kalıyor. Bu hayvanların pullarında bulunan keratin maddesi, geleneksel tıbbın yapımında kullanılmakta. Pangolinler, çeşitli hastalıklara şifa olduğuna inanılarak Vietnam ve Çin'de yüksek fiyatlarla satılıyor.

Sadece geceleri aktif olan ve boyları bir metreyi bulan pangolinler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için koruma altına alınıyor. Bu hayvanların korunmasına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla 2012'den bu yana her yıl şubatın 3'üncü cumartesi günü Dünya Pangolin Günü olarak kutlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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