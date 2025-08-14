Endonezya'dan Netanyahu'nun 'Büyük İsrail' Vizyonuna Sert Kınama

Endonezya Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi tepki

Endonezya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından açıklanan 'Büyük İsrail' vizyonunu açıkça reddederek, Filistin topraklarının ve bölgedeki diğer ülkelerin ilhakına karşı çıktığını duyurdu.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Endonezya, İsrail Başbakanı’nın Filistin topraklarının ve bölgedeki diğer ülkelerin tamamen ilhakını öngören 'Büyük İsrail' vizyonunu reddediyor ve şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun vizyonunun uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğu ve Filistin ile Orta Doğu'da barış ihtimalini azalttığı vurgulandı. Endonezya, bölgedeki barışın ancak Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının korunması ve iki devletli çözüm ile mümkün olabileceğini belirtti.

Metinde ayrıca uluslararası topluma, "İsrail'in her türlü ilhak ve kalıcı işgal girişimini reddetme" ve "barış ihtimalini zayıflatan İsrail politikalarını durdurmak için somut adımlar atma" çağrısında bulunuldu.

Netanyahu'nun açıklamaları ve 'Büyük İsrail' bağlamı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisinin "tarihi ve manevi bir misyon üstlendiğini" hissettiğini iddia ederek işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren 'Büyük İsrail' vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti. İ24 News muhabirinin kendisine sorduğu 'Büyük İsrail' vizyonuna karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu, "Çok" yanıtını vermişti.

Yakın zamanda İsrailli aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal, Netanyahu'ya 'Büyük İsrail'i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

'Büyük İsrail' ifadesi, Siyonist Revizyonist Hareket'in kurucusu ve iktidardaki Likud Partisi'nin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky dahil olmak üzere bazı siyonistler tarafından, günümüz İsrail'inin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanıldı.