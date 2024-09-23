Endonezya Dışişleri Bakanı'nın BM Zirvesindeki Çağrısı

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin Çarpıcı Açıklamaları

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Birleşmiş Milletler (BM) Geleceğin Zirvesi'nde önemli bir konuşma yaptı. Barış ve Adalet vurgusu: Marsudi, "İsrail'in Gazze'ye yönelik süregelen soykırımı derhal sona ermelidir. Artık yeter! Filistin’in devlet olma hakkı, iki devletli çözüm temelinde tanınmalıdır." ifadesini kullandı.

Uluslararası Toplantının Önemi

Yaklaşık 130 devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleşen zirve, uluslararası kuruluşların yenilenmesi için bir fırsat sunuyor. Marsudi, "Güven ve küresel dayanışmanın yeniden inşa edilmesi için bu zirve bir fırsat sağlar," dedi.

Stratejik Hedefler

Marsudi, kalıcı barışın sağlanması, kalkınma hakkının korunması ve kapsamlı bir dünya düzeninin oluşturulması olmak üzere üç ana hedef belirtti.

Kalıcı Barış: Savaşın yokluğunun yeterli olmadığını, adalet, istikrar ve kalkınmanın da önemli olduğunu vurguladı.

Savaşın yokluğunun yeterli olmadığını, adalet, istikrar ve kalkınmanın da önemli olduğunu vurguladı. Kalkınma Hakkı: 2030 hedefine ulaşmak için küresel iş birliğinin artırılması gerektiğini belirtti.

2030 hedefine ulaşmak için küresel iş birliğinin artırılması gerektiğini belirtti. Kapsamlı Dünya Düzeni: BM Güvenlik Konseyi'nde reform çağrısı yaparak, daha etkili bir küresel yönetim ihtiyacını ifade etti.

Sonuç olarak, Marsudi'nin BM Geleceğin Zirvesi'ndeki konuşması, uluslararası barış ve güvenin sağlanmasına yönelik önemli mesajlar içeriyor.