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Endonezya, Türkiye ile Diplomatik İlişkilerinin 75. Yılını Kutluyor

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yılını çeşitli etkinliklerle kutlamaya başladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:59
Endonezya, Türkiye ile Diplomatik İlişkilerinin 75. Yılını Kutluyor

Endonezya'nın 75. Yıl Kutlamaları Resmi Olarak Başladı

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yılı dolayısıyla yıl boyunca düzenleyeceği etkinliklerin başlangıcını duyurdu. İlk program, elçilik rezidansında gerçekleştirildi ve AK Parti Kayseri Milletvekili, TBMM Endonezya Dostluk Grubu Başkanı Ayşe Böhürler, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, iş insanları ve davetlilerin katıldığı bir etkinlikle kutlandı.

Etkinlikler ve Protokol

Program, diplomatic ilişki tesisinin 75. yıl dönümü için özel olarak tasarlanmış logonun ve iki ülke arasındaki ilişkileri anlatan bir video gösteriminin yer aldığı bir sunumla başladı. Büyükelçi Purnama, diplomatik ilişkilerin 75. yılını kutlayarak, programa katılan davetlilere teşekkür etti.

Tarihi Bağlar ve Gelecek

Purnama, diplomatik ilişkilerin köklerinin 1950 öncesi Osmanlı dönemine dayandığını belirterek, "Atalarımız kültürel ve entelektüel alışverişlerde bulundular. Bugün bile bize ilham vermeye devam eden köprüler kurdular." dedi. Ayrıca, yıllar içinde ilişkilerin güçlendiğini ifade ederek, iki ülkenin de zorlu dönemlerde birbirlerine destek olduğunu dile getirdi.

Gelecek Vizyonu

Purnama, "Sınırlarımızın ötesine uzanan sorumluluklarımız var. Küresel güneyin liderleri olarak, dünya çapında barışı, adaleti ve refahı savunmalıyız." şeklinde konuştu. Ayrıca, kutlanan logonun Türkiye’deki Endonezyalı bir öğrenci tarafından hazırlandığını vurguladı. Bu logo, Türkiye ile Endonezya arasındaki fiziksel mesafeleri aşan yakınlığı simgeliyor.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümü...

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümü vesilesiyle, yıl boyu düzenlenecek olan etkinlikleri Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnamael'ın ev sahipliğinde başlattı. Etkinlikte, Büyükelçi Purnamael konuşma yaptı.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümü...

Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yıl dönümü vesilesiyle, yıl boyu düzenlenecek olan etkinlikleri Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnamael'ın ev sahipliğinde başlattı. Etkinlikte, Büyükelçi Purnamael konuşma yaptı.

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