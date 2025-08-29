DOLAR
Enerji Bakanlığı'ndan Aile ve Gençlik Fonu'na 10,5 Milyar TL Destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, petrol ve maden gelirlerinden Aile ve Gençlik Fonu'na 10,5 milyar lirayı aşkın kaynak aktardı; 56 binden fazla çift fon desteği aldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 10:57
Aile ve Gençlik Fonuna, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından petrol ve maden gelirlerinden aktarılan tutarın 10,5 milyar lirayı aştığı açıklandı. Fon, aile müessesesinin desteklenmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla kullanılıyor.

Fon kaynakları ve transferler

Açıklamaya göre, Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesi ile Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hakkının bir bölümü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) aracılığıyla fona aktarılıyor.

MAPEG tarafından 2024'te Aile ve Gençlik Fonu'na 5 milyar 220 milyon lira aktarıldı. MAPEG'in yılın ilk 7 ayında fona transfer ettiği tutar ise 5 milyar 362 milyon lira oldu.

1 Ocak 2024 itibarıyla Aile ve Gençlik Fonu'na petrol ve maden gelirlerinden aktarılan toplam kaynak 10 milyar 583 milyon lirayi buldu. Bu kaynağın 5 milyar 561 milyon liralık kısmı madenlerden, 5 milyar 22 milyon liralık bölümü petrolden geldi.

Bakan Bayraktar'ın değerlendirmesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar petrol ve doğal gazdan aldığımız devlet hisseleri ile madenlerden elde edilen devlet haklarının yüzde 20'sini Aile ve Gençlik Fonu'na aktararak 10 milyar 583 milyon lira kaynağı gençlerimizin yarınlarına yatırım olarak sunduk. Bugün itibarıyla 56 binden fazla çiftimiz, bu fondan yararlanmaya hak kazandı. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'mız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın gayretleriyle bu kaynaklar, gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor, ailelerimizin mutluluğunu büyütüyor."

