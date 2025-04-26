Engelli Bireylerin Sanat Eserleri Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu'ndan Tam Not Aldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Engelli Bireylerin Eserlerini İnceledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, "Aile Yılı" etkinlikleri çerçevesinde engelli birey ve çocukların el emeğiyle hazırladığı sanat eserlerini yakından inceledi.

Tarıkdaroğlu, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (KUDAKAF 25) sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü standını ziyaret etti.

Burada, engelli birey ve çocukların sanat eserlerini inceleyen Bakan Yardımcısı, eserler hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

Kariyer ve Sosyal Sorumluluk Mesajı

Yapmış olduğu konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiğini hatırlatan Tarıkdaroğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilan edilen Aile Yılı, aile kurumunun güçlendirilmesi ve toplumsal yapının daha sağlam temellere oturtulması adına büyük önem taşımaktadır. KUDAKAF 25 gibi gençlere ve topluma hitap eden fuarlarda bu temanın güçlü bir şekilde işlenmesi, hem kariyer bilincini hem de sosyal sorumluluğu desteklemektedir. Kariyer sadece bireysel bir hedef değil, aynı zamanda topluma hizmet etmenin bir yoludur,” şeklinde belirtti.

Ziyaret kapsamında, fuara gelen gençlerle sohbet eden Tarıkdaroğlu, onların kariyer hedefleri doğrultusunda bilgi aldı ve başarı dileklerinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu (sol 3), "Aile Yılı" kapsamında engelli birey ve çocukların el emeğiyle hazırladığı sanat eserlerini inceledi. Tarıkdaroğlu, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'ndaki (KUDAKAF 25) Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün standını ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu (sol 3), "Aile Yılı" kapsamında engelli birey ve çocukların el emeğiyle hazırladığı sanat eserlerini inceledi. Tarıkdaroğlu, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'ndaki (KUDAKAF 25) Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün standını ziyaret etti.