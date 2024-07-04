Engelli kimlik kartı başvuruları e-devlet üzerinden yükselişe geçti!

Engelli kimlik kartı başvuruları için vatandaşlar bu link üzerinden online olarak başvuru yapabiliyor. Başvurular sırasında kişisel fotoğraf, nüfus cüzdanı bilgileri MERNİS paylaşım ağından, engelli sağlık raporu ise Sağlık Bilgi Sistemi (SBS) üzerinden dijital olarak işleniyor. Kartlar, başvuru sahiplerinin belirttiği veya MERNİS'te kayıtlı adreslerine 15 iş günü içinde gönderiliyor.

Engelli Kimlik Kartının Avantajları



Engelli kimlik kartına sahip vatandaşlar, toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat etme, Türk Hava Yolları iç hatlarında %20, dış hatlarında %25 indirim gibi çeşitli imkanlardan faydalanabiliyor. Ayrıca, 200 metrekareden küçük tek konutu olan engelli bireyler emlak vergisinden muafiyet sağlayabiliyor ve eğitim, meslek edinimi için gerekli araç-gereçlerde KDV avantajından yararlanabiliyorlar.



Bakanlık, engelli kimlik kartı hizmetini daha da genişleterek engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Şu ana kadar 1 milyon 137 bin 309 engelli vatandaşa kart verilmiş olup, süreç devam ediyor.

