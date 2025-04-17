EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın Annesi Ümmühan Yılmaz'ı Son Yolculuğuna Uğurladı

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın Annesinin Cenazesi Gaziantep'te Defnedildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın annesi Ümmühan Yılmaz, Gaziantep'in Nizip ilçesinde toprağa verildi. 85 yaşında hayata veda eden Ümmühan Yılmaz, tedavi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Cenaze Töreni

Cenaze töreni, Nizip'e bağlı Kesiktaş Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Törene, EPDK Başkanı Yılmaz'ın yanı sıra, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu gibi önemli isimler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Defin İşlemleri

Ümmühan Yılmaz'ın cenazesi, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından dualarla mahalle mezarlığında defnedildi. Mustafa Yılmaz, cenaze namazı sonrasında taziyeleri kabul etti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın (sağ 4) annesi Ümmühan Yılmaz'ın cenazesi, Gaziantep'in Nizip ilçesinde toprağa verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın (sağ 4) annesi Ümmühan Yılmaz'ın cenazesi, Gaziantep'in Nizip ilçesinde toprağa verildi.