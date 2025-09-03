Epstein Dosyası: Kongre Üyeleri ve Mağdurlar Müşteri Listesinin Açıklanmasını İstiyor

ABD Kongresi üyeleri ve bazı kadın mağdurlar, Jeffrey Epstein aleyhine açılan dosyaların tamamının, özellikle de müşteri listesinin kamuoyuna açıklanması talebiyle Kongre binası önünde toplandı. Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunmuştu.

Basın toplantısına, Temsilciler Meclisi üyelerinden Thomas Massie, Ro Khanna ve Marjorie Taylor Greene ile Epstein'ın tuzağına düşen 10'dan fazla kadın mağdur katıldı. Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin bir arada yer aldığı toplantıda, kalabalık basın grubu ve destek veren Amerikalılar da hazır bulundu.

Kongre üyesi Ro Khanna açılış konuşmasında şu soruyu yöneltti: "Amerikalılar, çok basit bir soru soruyor: Dünyanın en zengin ve en güçlü ülkesinde hem yabancı hem de yerli yozlaşmış özel çıkar gruplarının, dosyaların yayımlanmasını engellemesi, hükümetimiz üzerinde sıkı bir kontrol kurması ve Epstein dosyalarının tamamının yayımlanmasını önlemesi nasıl mümkün olabilir?" Khanna, Adalet Bakanlığı uyguladığı sansürü eleştirerek, dosyaların tamamının açıklanması için sundukları yasa tasarısına daha fazla Kongre üyesinin imza atması çağrısında bulundu.

Khanna yasaya 212 Demokrat ve 4 Cumhuriyetçi üyenin destek verdiğini belirterek, "Dosyaların yayımlanmasını sağlamak için sadece iki imzaya daha ihtiyacımız var." dedi.

Cumhuriyetçi Thomas Massie de Adalet Bakanlığı'nın şeffaflıktan uzak tutumunu eleştirdi: "Şimdiye kadar yayımladıkları sayfalara baktıysanız büyük ölçüde sansürlenmiş olduklarını görürsünüz." Massie, ayrıca bazı çevrelerin Epstein'ın müşteri listesinin "aldatmaca" olduğu yönündeki iddialarına tepki göstererek, "Bunun bir aldatmaca olarak adlandırılması utanç verici. Umarım bugün bunu açıklığa kavuşturabiliriz." ifadesini kullandı ve gerçek mağdurların şu an kendileriyle birlikte olduğunu vurguladı.

Marjorie Taylor Greene ise siyasi sınırların ötesinde adalet vurgusu yaptı: "Epstein bilgilerini kapsamlı şekilde inceleyip yayımlayarak hükümetin cinsel istismarcıların yanında olmadığını Amerikan halkına gösterin." Greene, ayrıca Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Adalet Bakanlığı tarafından saklandığını öne sürdüğü gerçeklerin açığa çıkarılmasını istedi ve müşteri listesi eline geçerse "korkmadan yayımlayacağının" sözünü verdi.

Mağdurlar da dosyanın tamamıyla aydınlatılmasının, benzer tuzaklara karşı gelecekteki çocukları korumak açısından kritik olduğunu vurguladı. Temsilciler Massie ve Khanna, Adalet Bakanlığının Epstein belgelerini 30 gün içinde yayımlamasını zorunlu kılacak bir yasa tasarısı sunmuştu ve bu tasarıya destek çağrısı yapıldı.

Jeffrey Epstein Olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

FBI ile ABD Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi" tutulduğuna dair kesin kanıta ulaşılamadığı, bazı iddiaların örtbas amacıyla öldürüldüğü yönündeki suçlamalara karşın Epstein'ın hücresinde intihar ettiğine ilişkin sonuçlara varıldığı bildirildi.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson Epstein'ın "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti. Wall Street Journal ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini ve bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

Adalet Bakanlığı, Epstein'ın suçlarında rol alan tek kişi olarak gösterilen Maxwell ile üst düzey federal savcı arasında yapılan görüşmenin ses kaydı ve tutanaklarını paylaşmış; Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile yapılan görüşme kayıtlarına göre Maxwell, Epstein'ın "müşteri listesinin olmadığını" ileri sürmüştü.