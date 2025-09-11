Erakçi Tunus'ta: Said ile işbirliği ve bölgesel gelişmeleri görüştü

Erakçi Tunus'ta: Said ile ikili ilişkiler ve bölgesel gündem masaya yatırıldı

Görüşme ve açıklamalar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said arasında gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği ve bölgesel gelişmeler detaylı şekilde ele alındı. Erakçi, resmi ziyaret kapsamında Tunus'taki İran Büyükelçiliğinde düzenlenen basın toplantısında, İran ile Tunus'un "eski, köklü ve yakın ilişkilere sahip olduğunu, bölgesel konularda benzer görüşleri paylaştığını" vurguladı.

İkili ilişkilerin güçlendirilmesi

Erakçi, "Her iki ülke lideri, ikili ilişkileri geliştirme ve derinleştirme konusunda siyasi iradeye sahip. Tunus ziyaretim de bu çerçevede gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Said ile gerçekleştirdiği görüşmeyi "kapsamlı, yapıcı ve faydalı" olarak nitelendiren Erakçi, Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile de verimli görüşmeler yaptıklarını ve ilişkileri geliştirmeye yönelik bir dizi karar aldıklarını söyledi.

Ekonomi, ticaret ve ortak mekanizma

Erakçi, İran ve Tunus'un ticaret, turizm, tıp ve bilimsel alanlarda işbirliğini geliştirme konusunda anlaştığını belirtti. Ayrıca iki ülke arasında yakın gelecekte ortak bir ekonomik komite kurulmasına karar verildiğini, ancak komitenin kuruluş tarihinin henüz belirlenmediğini ifade etti.

Bölgesel güvenlik ve Filistin meselesi

Erakçi, görüşmede bölgesel durumu özellikle İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırıları ile Lübnan, Suriye, Yemen, İran ve Katar'a yönelik gelişmelerin ele alındığını söyledi. Erakçi, "İsrail tehdidinin bölgesel güvenlik ve barışa yönelik en büyük tehdit olduğu" konusunda mutabık kalındığını ve bu suçlarla mücadele için bölge ülkeleri arasında ortak bir karar alınmasının gerekliliği üzerinde uzlaşıldığını vurguladı.

Tunus Cumhurbaşkanlığının değerlendirmesi

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kays Said Kartaca Sarayı'nda Erakçi'yi kabul etti. Said, görüşmede "bölgesel durumu ve özellikle işgal altındaki Filistin'de yaşananları, güvenlik ve istikrarın sistematik olarak hedef alınmasını" gündeme taşıdı.

Said, Tunus'un "Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız ve tam egemen bir devlet kurma ve tüm topraklarını geri alma hakkı" konusundaki kararlı tutumunu teyit ettiğini belirterek, "Devam eden soykırım savaşı ve dünyanın gözü önünde işlenen suçlar, Filistin halkının özgürlük ve meşru haklarını geri kazanma mücadelesini kırmayacaktır." dedi.

Gelecek adımlar ve işbirliği alanları

Cumhurbaşkanı Said, Tunus ve İran arasındaki köklü tarihi ilişkileri ve iki kardeş halk arasındaki bağları hatırlatarak, ikili işbirliğinin ekonomik, turizm, bilimsel ve kültürel alanlarda daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. İran'ın Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Erakçi ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile ayrıca bir görüşme daha gerçekleştirdi; görüşmede ekonomi, ticaret, turizm, bilim-teknoloji, tıp ve kültür alanlarındaki işbirliği imkanları detaylandırıldı.