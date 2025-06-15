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Erbakan: Siyonist Rejim İnsanoğlunun Çektiği Sıkıntıların Sebebidir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, siyonist rejimi eleştirerek Müslüman ülkelerin birliğinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 16:30
Erbakan: Siyonist Rejim İnsanoğlunun Çektiği Sıkıntıların Sebebidir

Erbakan, Van Kongresinde Siyonist Rejimi Sert Bir Dille Eleştirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin düzenlediği 2. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kongre, Van'daki bir düğün salonunda gerçekleşti ve Erbakan, İsrail-İran gerilimi konusuna değinerek, "İnsanlığın çektiği maddi ve manevi sıkıntıların sebebi siyonist rejim azgınlaştı, şımardı ve haddi fazlasıyla aştı." dedi.

İsrail'in Saldırıları Dünya İçin Tehdit

Erbakan, Gazze'deki insanlık dramının altını çizerek, İsrail'in komşu ülke İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı. "İsrail, bu saldırısıyla dur durak bilmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterdi" diyen Erbakan, Türkiye'nin geleceğini tehdit eden planların yıllardır sürdüğünü vurguladı.

Müslüman Ülkelerin Zenginlikleri ve Ortak Hareket

Erbakan, Müslüman ülkelerin sahip olduğu zengin kaynakların, zulme karşı bir yaptırım gücü haline getirilmesi gerektiğini ifade etti. "Gazze bizim içimizi kan ağlatıyor. Tüm Müslüman ülkelerin bir araya gelerek ortak hareket etmesi şart" diyen Erbakan, eski başbakan Necmettin Erbakan'ın D-60 hedefinin önemine değindi.

Elde Edilen Doğal Kaynaklar ve Stratejik Önemi

Erbakan, Müslüman ülkelerin yer altı kaynaklarının zenginliğine dikkat çekerek, Allah'ın bu kaynakları onlara verdiğini belirtti. "Sadece petrol değil, elektrikli araçlar için de gerekli olan lityum gibi stratejik madenler Müslüman ülkelerin elinde. Bu zenginlikler, zalimlerin zulmünü durdurma gücüne sahip olabilir" dedi.

Seçim Sonuçları

Kongre sonunda yapılan seçimde, Yakup Demir yeniden il başkanlığına seçildi. Erbakan, "İnşallah, Türkiye'nin öncülüğünde bu işbirliğini gerçekleştireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'da bir düğün salonunda düzenlenen...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'da bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 2. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'da bir düğün salonunda düzenlenen...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'da bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 2. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

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