Erbil'de Van Kültürü ve Lezzetleri Tanıtıldı

Erbil'de Van Tanıtım Gecesi Düzenlendi

Irak'ın Erbil kentinde, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Van kültürü ve yemeklerini tanıtmak amacıyla kayda değer bir etkinlik gerçekleştirildi.

Önemli İsimler Etkinlikte Bir Araya Geldi

Erbil'deki bir otelde düzenlenen "Van tanıtım gecesi" etkinliğine, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Erbil Valisi Ümit Hoşnav gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, IKBY’li yetkililer, Van TSO, Erbil TSO yetkilileri, Türkmen siyasiler ve yerel halk da etkinlikte yer aldı.

Kültürel Zenginlik ve Van Mutfağı

Etkinlikte Van kültürünü tanıtan bir sinevizyon gösterisi ve müzik performansına da yer verildi. Konuklara, Van'a özgü lezzetler sunularak, teknolojik araçlarla kültürel zenginlikler tanıtıldı.

Başkonsolos Topçu’dan Övgü Dolu Sözler

Başkonsolos Topçu, burada yaptığı konuşmada, Van TSO'nun Erbil'deki Orta Doğu Turizm Fuarı'nda etkileyici bir stant açtığını vurgulayarak, bu etkinliğin tarihi ve kültürel zenginliklere tanıklık edeceğine dikkat çekti. Topçu, "Her karışı evliyaların, enbiyaların, gönül insanlarının manevi izleriyle bezeli bir şehir, Van denizi, kalesiyle, şelalesiyle, camileriyle, kahvaltısıyla dünya markası olma yolunda ilerleyen güzide bir şehrimiz," şeklinde ifadelerde bulundu.

Van’ın Güzellikleri ve İş Dünyası

Türkmen Bakan Maruf, Van TSO’ya bu tanıtım programı dolayısıyla teşekkür ederek, Van'ın yemekleri, eğitimi, sanayisi, ticareti ve insanlarıyla güzel bir şehir olduğunu dile getirdi.

İlişkilerin Güçlenmesi İçin Karşılıklı Etkileşim

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise Van'ın doğası, tarihi, tarım ve hayvancılık potansiyeli, yemekleri ve kültürüyle kadim kentler arasında yer aldığını vurguladı. Takva, "Biz ilişkilerimizin, samimiyetimizin ancak karşılıklı gidip gelmeyle gelişebileceğine inanıyoruz," şeklinde konuştu.

Vali Hoşnav’dan Birlikteliğin Önemi

Erbil Valisi Hoşnav, Van'ın dünya genelinde bilinirliğinin yükseldiğini belirterek, kültürel projelerin artmasının önemini vurguladı. Hoşnav, IKBY'nin Türkiye ile pek çok alanda iyi ilişkiler geliştirdiğini ve bu tarz etkinliklerin etkileşim ve ilişkileri derinleştirdiğini sözlerine ekledi.

Irak'ın Erbil kentinde, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Van kültürü ve yemeklerini tanıtmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi. Erbil'deki bir otelde düzenlenen "Van tanıtım gecesi" etkinliğine, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (sağda), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf (sağ 4), Erbil Valisi Ümit Hoşnav (sağ 3), IKBY’li yetkililer, Van TSO ve Erbil TSO yetkililerinin yanı sıra Türkmen siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

Irak'ın Erbil kentinde, Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Van kültürü ve yemeklerini tanıtmak amacıyla etkinlik gerçekleştirildi. Erbil'deki bir otelde düzenlenen "Van tanıtım gecesi" etkinliğine, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu (sağda), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf (sağ 4), Erbil Valisi Ümit Hoşnav (sağ 3), IKBY’li yetkililer, Van TSO ve Erbil TSO yetkililerinin yanı sıra Türkmen siyasiler ve vatandaşlar katıldı.