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Erciyes'te Nisan Ayında Kar Yağışı Başladı

Erciyes, nisan ayında kar yağışı ile beyaza büründü. Kayak tutkunları için müjde!

Yayın Tarihi: 26.04.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 11:11
Erciyes'te Nisan Ayında Kar Yağışı Başladı

Erciyes'e Nisan Ayında Kar Yağdı

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, nisan ayında sürpriz bir kar yağışı ile karşılaştı. Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 rakım ve üzerindeki bölgelerde etkili olan kar yağışı, kayak tutkunları için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Özellikle sisin etkili olduğu bu günlerde, kayak severler için harika bir fırsat sunuldu.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e, nisan ayında kar yağdı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e, nisan ayında kar yağdı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e, nisan ayında kar yağdı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e, nisan ayında kar yağdı.

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