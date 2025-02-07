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Erdoğan: '2028'den Sonra Yeni Bir İstanbul ve Yeni Bir Türkiye İnşa Edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada 2028 sonrası hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:42
Erdoğan: '2028'den Sonra Yeni Bir İstanbul ve Yeni Bir Türkiye İnşa Edeceğiz'

Erdoğan'dan Vizyon Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar verdi. "2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz," diyerek gelecek vizyonunu paylaştı.

Parti Birliği ve Teşkilat Vurgusu

Kongre, Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Erdoğan, İstanbul'un güzelliklerine ve tarihine değinerek katılımcıları selamladı. Ayrıca, kongrenin partisinin, ülkenin, milletin ve İstanbul'un hayrına olmasını temenni etti.

Yönetimdeki Değişim

Erdoğan, İstanbul teşkilatında bayrak değişimi yaşandığını belirterek, 4 yıldır AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Osman Nuri Kabaktepe'ye teşekkür etti. "Osman Nuri kardeşimle birlikte farklı kademelerde görev yapmış yol ve dava arkadaşlarımıza da takdir ve tebriklerimi iletiyorum," dedi.

Gençlere Yönelik Mesajlar

Konuşmasında gençlere seslenen Erdoğan, "Gençler unutmayın, 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz," ifadelerini kullandı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini devralacak Abdullah Özdemir hakkında da olumlu sözler sarf eden Erdoğan, "Abdullah kardeşimizin emanete hakkıyla sahip çıkacağına inanıyorum," sözlerini ekledi.

Unutulmayanlar

Erdoğan, hayatını kaybeden partilileri de rahmetle anarak, "AK Parti bir erdemliler hareketidir, ana kucağıdır, baba ocağıdır. Bu kutlu hareketin her bir mensubu, partimiz ve ülkemiz için ter döken her bir yol arkadaşımız adını tarihe şimdiden yazdırmıştır," dedi.

Kongre, partililerin ilerleyen günlerde gerçekleştireceği çalışmalar ve hedefler açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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