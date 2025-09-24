Erdoğan: 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefiyle Kilit Sektörler Dönüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda kilit sektörlerin dönüşümünü sürdürme kararlılığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 21:48
Erdoğan: 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefiyle Kilit Sektörler Dönüşecek

Erdoğan: 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefiyle Kilit Sektörler Dönüşecek

Türkiye'nin iklim hedeflerine bağlılık vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim politikalarına ilişkin yaptığı açıklamada, ülkenin uzun vadeli hedeflerine olan bağlılığını net biçimde ortaya koydu.

Konuşmasında şunları söyledi: "2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda kilit sektörlerimizi dönüştürmeye devam edeceğiz".

Bu ifade, 2053 hedefinin ve net sıfır emisyon taahhüdünün Türkiye gündeminde öncelikli kaldığını gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı, ekonomik ve çevresel önceliklerin uyumlu hale getirilmesine yönelik kararlılığı yansıtıyor.

Kilit sektörlerin dönüşümü olarak tanımlanan sürecin devam edeceği vurgulanarak, ülkenin iklim hedeflerine ulaşma yönündeki stratejik yaklaşımı öne çıkarıldı.

Açıklama, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm gündemini güçlendirirken, ilgili paydaşların ve kamu politikalarının bu hedeflere odaklanmaya devam edeceğine işaret ediyor.

