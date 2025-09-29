Erdoğan: 86 milyonun emanetini taşıyoruz

Cumhurbaşkanı'ndan muhalefete yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin tutumuna ilişkin yaptığı konuşmada, "Muhalefetin geçirdiği histeri nöbetleri karşısında tavrımız yıllardan beri değişmemiştir. 86 milyonun emanetini taşıyoruz, yükümüz de vazifemiz de çok ağır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerinde 86 milyon vurgusu yaparak, sorumluluklarının büyüklüğüne dikkat çekti ve muhalefetin tepkilerine karşı kararlı duruşlarını yineledi.

"Muhalefetin geçirdiği histeri nöbetleri" ifadesi, Cumhurbaşkanı'nın eleştirel değerlendirmesinin merkezinde yer aldı; Erdoğan, aynı zamanda hükümet politikalarının ve halkın güveninin korunmasına yönelik sorumluluklarına işaret etti.