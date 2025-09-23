Erdoğan: Aile Kurumu Eşi Görülmemiş Tehdit Altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aileye koruma çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada aile kurumunun günümüzde karşı karşıya olduğu risklere dikkat çekti ve toplumun temel taşı olarak aile değerlerinin korunmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aile kurumu günümüzde daha önce hiç olmadığı kadar tehdit altındadır. Türkiye olarak artan saldırılar karşısında aileyi savunmaya devam edeceğiz"

Erdoğan, konuşmasında aileyi savunma kararlılığını öne çıkararak toplumun bütün kesimlerine bu konuya sahip çıkma çağrısı yaptı.