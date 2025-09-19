Erdoğan BM'ye 15. kez hitap edecek: 19 Eylül 2025 Gündem Özeti

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Eylül 2025

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15'inci kez Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar 4'ü başbakanlığı döneminde olmak üzere 14 kez Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katıldı. Erdoğan, 23 Eylül Salı günü bir kez daha BM kürsüsünden mesajlarını uluslararası kamuoyuyla paylaşacak.

Konuşmanın ana gündem maddelerinde İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlar yer alacak. (Merve Yıldızalp/Ankara) (Grafikli)

2- LGS sorularının temel kaynağı ücretsiz dağıtılan ders kitapları oldu

Bakanlık raporuna göre merkezi sınav soruları, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlandı ve tamamı MEB'in ücretsiz dağıttığı ders kitaplarındaki kazanım ve içeriklerle örtüştü. Öğrenciler, ek kaynaklara ihtiyaç duymadan sınıf içi eğitimle doğrudan bağlantılı sorularla karşılaştı. (Şeyma Güven/Ankara)

3- Kablosuz haberleşmede yerli ve milli teknolojilerin üretilmesi kritik

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü yerli üretimin önemini vurguladı: 'Kablosuz haberleşmede Türkiye, kendi yerli milli ürünlerini üretmeli ve kullanabilmeli.' (Ayşe Böcüoğlu Bodur/İstanbul)

4- Bilgi ve iletişim sektörünün brüt satışları 5 yılda 7 katına çıktı

Sektördeki firmaların aktif büyüklüğü, 2024'te yaklaşık 2,5 trilyon lira olarak kaydedildi. Sektörün net karı 5 yılda 7,5 kat artarak 16,9 milyar liradan 127 milyar liraya yükseldi. Yurt dışı satışlar ise son 5 yılda yaklaşık 11 kat artarak 219,8 milyar lirayı buldu. (Mert Davut/Ankara)

5- Denizlerdeki azot ve fosfor kirliliğine yerli teknolojiyle çözüm

İTÜ Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güçlü İnsel atık su arıtma kriterlerindeki sıkılaşmaya dikkat çekti: 'Atık su arıtma tesisi çıkış kriterleri, Avrupa'da ve dünyada giderek düşürülüyor çünkü nüfus arttıkça bu değerler de kirlenmeyi azaltmak için düşürülmeli.'

İnsel, mevcut tesislerin teknolojiyle revize edilmesi gerektiğini ve alternatiflerden birinin 'bizim ürettiğimiz teknoloji' olduğunu belirtti. (Gülseli Kenarlı/İstanbul)

6- İsrail'in Gazze saldırılarının yoğunlaşması boykot çağrılarını güçlendirdi

İsrail'in Gazze'de saldırı planını uygulamaya başlaması özellikle Batı'da tepki çekti; uluslararası boykot ve yaptırım çağrıları artıyor. AB, İsrail mallarına uygulanan ticari imtiyazların askıya alınmasını ve İsrail yetkililerine yaptırım uygulanmasını görüşecek.

Belçika, İspanya, Fransa, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde sivil toplum kuruluşları İsrail ve ürünlerinin boykot edilmesi için çağrılarını yükseltiyor. (Ekip/Brüksel) (Grafikli)

7- Manuela Carmena: 'Gazze'de vahşi soykırım uygulanıyor'

Eski Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena Gazze'deki durumu şöyle tanımladı: 'Gazze'de olanlar, hayal edilebilecek en büyük insan hakları ihlalinin kanıtlarını önümüze seriyor. Bu, acımasız, vahşi, açıklanamaz bir soykırımdır.'

Carmena, ABD ve İsrail ilişkilerine de değinerek politika eleştirisinde bulundu. (Şenhan Bolelli/Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Trump'ın Bagram planı, Afganistan'da büyük güç rekabetini tekrar gündeme getirdi

ABD'nin Bagram Hava Üssü girişimi, coğrafi izolasyona rağmen Çin ile rekabette Avrasya'da ileri bir karakol sahibi olma arzusunu gösteriyor. Çin ise Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde Afganistan'da istikrarın sağlanmasını kendi çıkarı doğrultusunda görüyor. (Emre Aytekin/Pekin)

9- Devlet Tiyatroları 1 Ekim'de komediyle sezona başlayacak

Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü Esat Tanrıverdi sezon açılışını duyurdu: 'Sezon açılış tarihi olan 1 Ekim'de, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun tüm sahnelerinde ve ülkedeki tüm sahnelerimizde komedi oyunları oynanacak. Sadece Ankara'da değil, tüm Türkiye'de hep birlikte gülelim istiyoruz.' (Yasemin Kalyoncuoğlu-Fatma Nur Candan/Ankara)

10- Huzurevi sakinleri ile devlet korumasındaki kız çocuklarının buluşması koruyucu anneliğe dönüştü

'Aile Yılı' kapsamında gerçekleştirilen 'Nesiller Gökyüzünde Buluşuyor' projesinde Etiler Huzurevi sakinleri ile devlet korumasındaki kız çocukları birlikte uçurtma yaptı ve İstanbul semalarına bıraktı. Huzurevi sakini Zehra Ersan Akpir koruyucu annelik isteğini paylaştı. (Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Yabancı hekimler, Türklerin geliştirdiği Kocabey Press Fit tekniğini izledi

Türk hekimlerce 3 yıl önce geliştirilen Kocabey Press Fit tekniği, ön çapraz bağ yırtığının tedavisinde yurt dışından hekimlerin ilgisini çekti. TUSYAD Başkanı Prof. Dr. Yavuz Kocabey yöntemi görmek için Romanya ve Yunanistan'dan hekimlerin geldiğini, önümüzdeki ay Polonya'da düzenlenecek toplantıda tekniğin sunulacağını bildirdi. (Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Trafikte motosiklet gerçeği: Hukukçu 'mevzuattaki eksiklikler giderilmeli' diyor

Avukat Mustafa Enes Erol mevcut Karayolları Trafik Kanunu'nun otomobil odaklı hazırlandığını belirterek, motosiklete özel hükümlerin yetersiz olduğunu vurguladı: 'Kanun'un bir an önce motosikletleri de göz önünde bulunduran şekilde yenilenmesi ve düzenlenmesi gerekiyor.' (Muhammed Nuri Erdoğan/Ankara)

13- Hibrit güneş kapasitesi Türkiye'nin enerji açığına katkı sağlayabilir

Türkiye, mevcut rüzgar ve hidroelektrik santrallerine 8 gigavatlık hibrit güneş kapasitesi ekleyerek güneş kurulu gücünü yüzde 35 artırabilir. GÜYAD Başkanı Cem Özkök hibrit kapasitenin arz güvenliğini tüketim merkezlerine yakın noktalarda güçlendireceğini söyledi. (Hümeyra Ayaz/Ankara)

14- Doğal gaz son 10 yılda en hızlı büyüyen enerji kaynağı oldu

Küresel üretimin yüzde 70'i geleneksel kara ve deniz sahalarından sağlanıyor. Denizlerde 2015'te üretime başlanmasıyla doğal gaz üretiminde sıçrama yaşandı; farklı gaz türlerinin üretimini artırmak için geleneksel olmayan yöntemler tercih ediliyor. (Fuat Kabakcı/Ankara)

15- 'Filenin Efeleri' Dünya Şampiyonası'nda tarihe geçmeye çalışacak

Filipinler'de düzenlenen şampiyonada grubunu namağlup lider tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın son 16 turunda Hollanda ile karşılaşacak. Milliler, Hollanda'yı mağlup etmeleri halinde organizasyon tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselecek. Türkiye'nin en iyi derecesi 2022'deki 11'incilik oldu. (Halil İbrahim Avşar/Ankara)

16- Türkiye'nin ilk UTMB Dünya Serisi yarışı Kaçkar Dağları'nda koşulacak

UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağı 'Kaçkar by UTMB' Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde Kaçkar Dağları'nda düzenlenecek. Genel Müdür Ahmet Temurci organizasyonun Rize'ye bir marka kazandırma amacıyla hayata geçirildiğini, 55 ülkeden 2000'e yakın sporcu ile yarışılacağını bildirdi. (Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- Antalyaspor Başkanı Perçin, 3 haftada gerçek performansı bekliyor

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin takımın kısa sürede daha iyi performans göstereceğine inandıklarını söyledi: 'Bu takımın 3 haftaya daha ihtiyacı var. Futbol anlamında biraz daha gelişeceğiz.' (Süleyman Elçin/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

